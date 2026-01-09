وزير خارجية إيران: لدينا نقاط ضعف اقتصادية والموساد يحرك المظاهرات

18 حجم الخط

إيران، قال وزير الخارجية الإيراني ​عباس عراقجي​، اليوم، إن "الأوضاع في إيران في المجمل جيدة، ولكن هناك مشكلات نتيجة العقوبات ونقاط الضعف الاقتصادية".

وزير الخارجية الإيراني يكشف أسباب المظاهرات الشعبية

وفيما يتعلق بـ المظاهرات فى إيران أوضح في مقابلة مع قناة "المنار" اللبنانية، أن "تعبير الناس عن شكواهم أمر يحصل في إيران، لكن هناك عناصر تقوم بأعمال شغب وهذا تحرك يجب التفكير فيه".

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن "مسؤولي النظام الصهيوني يدعون أن عناصر الموساد لهم دور في المظاهرات. هم أنفسهم يقولون ذلك".

وأضاف عباس عراقجي: "بعد حرب الـ12 يومًا مع ​إسرائيل أعيد بناء قدراتنا المسلحة بمقدار كبير جدا، ونحن الآن في وضع أفضل بكثير من ذي قبل الحرب"، مشيرًا إلى أنّه "لم تلحق أضرارا كبيرة بقدراتنا الصاروخية ووضعنا الدفاعي والعسكري أفضل من الماضي".

وأوضح وزير الخارجية الإيراني ​عباس عراقجي، أن "استمرار جاهزية قواتنا هو العامل الذي يجعل الأمريكيين والإسرائيليين لا يكررون الحرب مجددًا".

ولفت، إلى أن "​حزب الله​ استطاع القتال لمدة 66 يومًا، رغم الضربات التي تلقاها وأجبر العدو على وقف إطلاق النار".

إيران تؤكد جاهزيتها للتحرك نحو اتفاق شامل مع أمريكا

وقال عراقجي: "نحن جاهزون للتحرك نحو اتفاق عادل ومشرف، لكننا لم نقتنع بأن أمريكا لديها الجاهزية لمثل هذه المنهجية"، مؤكدًا "أننا لا نتفاوض بشأن مسألة الصواريخ وشؤون المنطقة"، وأنّه "لا يمكن فرض نتيجة المفاوضات قبل المفاوضات"، موضحًا أنّ "قدرات إيران النووية لا تزال قائمة وبرنامجنا النووي سلمي وسيبقى كذلك".

ولفت عراقجي، إلى أنّ "مسائل حزب الله في لبنان يجب أن تحل في لبنان ويجب أن تتحدث المجموعات اللبنانية بين بعضهم ونحن لا يمكننا اتخاذ القرار بالنيابة عن حزب الله"، وقال: "ليس لدينا أي تفاوض بشأن المنطقة مع أحد".

وفيما يتعلق بالعملية العسكرية الأمريكية الأخيرة في فنزويلا، قال عراقجي: "كانوا يريدون فعل ما فعلوه في فنزويلا في إيران وظنوا أنهم يستطيعون إرغام طهران على الاستسلام ولم يستطيعوا"، مضيفًا: "أعتقد أنهم جربوا عندنا وفشلوا ثم ذهبوا إلى فنزويلا".

وحول دول الجوار، أوضح وزير الخارجية الإيراني "أننا انتهجنا حسن الجوار وحكومة إيران أظهرت مقدار الأهمية التي نوليها لجيراننا وجهدنا لبناء الثقة وإقامة علاقات سليمة".

وذكر، أن "في الوقت الحالي لا توجد علاقة مع سوريا، ولسنا مستعجلين لإقامة علاقات معها".

واستطرد الوزير الإيرااني، إن "الوحدة الوطنية في لبنان لها أهمية كبيرة، ومن المهم جدًا إظهار لبنان كنموذج للتعايش السلمي بين الطوائف"، مشددًا على "أننا نطالب في إنهاء الاحتلال في لبنان".

وشدد على أن "لبنان يتحرك نحو نضوج سياسي أكثر لكن المشكلات لا تزال كثيرة بهذا البلد".

وردًا على سؤال بشأن مواقف وزير الخارجية يوسف رجي تجاه طهران، قال عراقجي: "اعتبر رجي زميل جيد وأعتقد أنه يجب أن تكون هناك دبلوماسية محترمة بيننا ونحن لدينا اختلافات كثيرة لكن هذا سبب الدبلوماسية".

وأعلن عراقجي أنّ "الحكومة اللبنانية أبلغتنا أنه تمت الموافقة على أوراق اعتماد وتعيين محمد رضا شيباني كسفير في لبنان".

وكشف وزير الخارجية الإيراني: "أننا اتفقنا على تشكيل اللجنة الاقتصادية بين لبنان وإيران ودراسة سبل توسيع التعاون الاقتصادي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.