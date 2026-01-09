ترامب: أراقب الأوضاع فى إيران بعناية والتدخل لا يعنى إرسال قوات على الأرض

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أنه يراقب الوضع فى إيران بعناية، موضحا أن التدخل الأمريكي في طهران لا يعني إرسال قوات على الأرض.

ترامب يجدد تهديده بالتدخل فى إيران لحماية المتظاهرين

وعلق ترامب فى وقت سابق من اليوم، على المظاهرات فى إيران قائلا: أعتقد أن كلمة تدافع هي أفضل وصف. إنهم في حالة تدافع جماعي. نتحدث عادة عن تدافع الماشية، لكن ما يحدث هنا هو تدافع بشري، وتفقد الكثير من الأرواح في مثل هذه الحالات، فهناك أعداد هائلة من الناس يتظاهرون.

وبدأت المظاهرات في إيران في نهاية ديسمبر 2025 بسبب الحالة الاقتصادية وتأثيرها على دخل المواطن ونفقاته اليومية بسبب غلاء سبل المعيشة.

المرشد الإيراني يطلب من ترامب الانشغال بأموره الداخلية

وجه المرشد الإيرانى، على خامنئى، رسالة إلى ترامب، فى أعقاب التصريحات التى أدلى بها الآخير، بأن الولايات المتحدة ستتدخل بقوة شديدة إذا بدأت السلطات الإيرانية بقتل المتظاهرين.

وقال خامنئى فى خطبة الجمعة: إذا علم ترامب أن رجال العالم المتغطرسين، كـ فرعون ونمرود ورضا خان ومحمد رضا، قد سقطوا فى أوج غطرستهم، فسيسقط هو أيضًا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وأضاف المرشد الإيرانى: يدا ترامب ملطختان بدماء ألف إيراني، موضحًا أن حفنة من المخربين مستعدون لتدمير مبنى تابع لبلدهم لإرضاء الرئيس الأمريكى.

