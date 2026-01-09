الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: أراقب الأوضاع فى إيران بعناية والتدخل لا يعنى إرسال قوات على الأرض

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو
18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أنه يراقب الوضع فى إيران بعناية، موضحا أن التدخل الأمريكي في طهران لا يعني إرسال قوات على الأرض.

ترامب يجدد تهديده بالتدخل فى إيران لحماية المتظاهرين

وعلق ترامب فى وقت سابق من اليوم، على المظاهرات فى إيران قائلا: أعتقد أن كلمة تدافع هي أفضل وصف. إنهم في حالة تدافع جماعي. نتحدث عادة عن تدافع الماشية، لكن ما يحدث هنا هو تدافع بشري، وتفقد الكثير من الأرواح في مثل هذه الحالات، فهناك أعداد هائلة من الناس يتظاهرون.

وبدأت المظاهرات في إيران في نهاية ديسمبر 2025 بسبب الحالة الاقتصادية وتأثيرها على دخل المواطن ونفقاته اليومية بسبب غلاء سبل المعيشة.

المرشد الإيراني يطلب من ترامب الانشغال بأموره الداخلية 

وجه المرشد الإيرانى، على خامنئى، رسالة إلى ترامب، فى أعقاب التصريحات التى أدلى بها الآخير، بأن الولايات المتحدة ستتدخل بقوة شديدة إذا بدأت السلطات الإيرانية بقتل المتظاهرين.

وقال خامنئى فى خطبة الجمعة: إذا علم ترامب أن رجال العالم المتغطرسين، كـ فرعون ونمرود ورضا خان ومحمد رضا، قد سقطوا فى أوج غطرستهم، فسيسقط هو أيضًا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وأضاف المرشد الإيرانى: يدا ترامب ملطختان بدماء ألف إيراني، موضحًا أن حفنة من المخربين مستعدون لتدمير مبنى تابع لبلدهم لإرضاء الرئيس الأمريكى.

وزير خارجية إيران: لدينا نقاط ضعف اقتصادية والموساد يحرك المظاهرات

بيان عاجل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا بشأن المظاهرات في إيران

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب إيران طهران المظاهرات في إيران المرشد الايراني خامنئي فرعون ونمرود

مواد متعلقة

تداعيات مظاهرات طهران، تركيا تلغي الرحلات الجوية إلى إيران

الوضع خرج عن السيطرة، محتجون يحرقون مقرات حكومية وأمنية في إيران (فيديو)

مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية يحذر من مواجهة وشيكة بين "إيران" و"أمريكا وإسرائيل"

على عكس توقعات ترامب، سامح عسكر: نظام المرشد قوي.. ومظاهرات إيران تهدف لإسقاط بزشكيان

ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة السنغال ومالي بعد مرور 65 دقيقة في كأس أمم إفريقيا (فيديو وصور)

المغرب يهزم الكاميرون 2-0 وتتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو وصور)

نتيجة مباراة السنغال ومالي بعد مرور 30 دقيقة بكأس أمم إفريقيا 2025

المغرب يبحث عن الهدف الثاني أمام الكاميرون بعد مرور 70 دقيقة

صيباري يعزز تقدم المغرب أمام الكاميرون 2-0 في أمم أفريقيا

المغرب يتقدم على الكاميرون بهدف دياز في الشوط الأول (فيديو)

مفاجأة بخروج هذا المتسابق، نتيجة حلقة اليوم الجمعة من “دولة التلاوة”

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الألومنيوم عالميا اليوم

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق المحلية اليوم الجمعة

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

المزيد

انفوجراف

إنفوجراف جديد من السكك الحديد يبرز تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وتحسين الخدمات

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الهروب من الشرطة في المنام وعلاقتها بالنجاة من الأعداء

مفاجأة بخروج هذا المتسابق، نتيجة حلقة اليوم الجمعة من “دولة التلاوة”

رغم مرضه، ظهور مميز للطفل عمر علي في حلقة "دولة التلاوة" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية