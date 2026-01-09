تداعيات مظاهرات طهران، تركيا تلغي الرحلات الجوية إلى إيران

18 حجم الخط

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الجمعة، أن تركيا ألغت الرحلات الجوية المجدولة اليوم بين إسطنبول وطهران.

تركيا تلغي الرحلات الجوية إلى إيران

جاء ذلك في أعقاب مطالبة عدد من الدول لرعاياها بمغادرة إيران.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد وتيرة الأحداث في إيران واتساع رقعة المظاهرات واحتمالية توجيه ضربة عسكرية ضد طهران.

وشهدت إيران تصعيدًا جديدًا فى وتيرة الاحتجاجات، مع تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تُظهر إضرام النيران فى مبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة أصفهان، تزامنًا مع مظاهرات واسعة مناهضة للنظام فى عدة مدن.

إضرام النيران فى مبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة أصفهان

وأظهرت الفيديوهات المتداولة اندلاع النيران فى محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون فى أصفهان، وسط هتافات المحتجين، فى مشهد يعكس تصاعد الغضب الشعبى واتساع رقعة المظاهرات فى إيران خلال الساعات الماضية.

وتداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعى لقطات مصورة قالوا إنها توثق لحظة إشعال النيران فى المبنى الرسمى، بالتزامن مع خروج مظاهرات حاشدة فى عدد من المحافظات الإيرانية، احتجاجًا على الأوضاع السياسية والاقتصادية.

تطورات المظاهرات في إيران

ويأتي إحراق مبنى الإذاعة والتلفزيون فى أصفهان ضمن سلسلة تطورات ميدانية تشهدها المظاهرات فى إيران، حيث شهدت الأيام الأخيرة قطع طرق، واحتجاجات ليلية، واشتباكات متفرقة فى بعض المناطق، بحسب ما أظهرته المقاطع المتداولة.

ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية توضح ملابسات الحريق أو حجم الخسائر، في وقت تتابع فيه السلطات الإيرانية تطورات المظاهرات في إيران، وسط إجراءات أمنية مشددة في عدد من المدن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.