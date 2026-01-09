مبابي يتجه إلى السعودية قبل نهائي كأس السوبر الإسباني

18 حجم الخط

يستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة، الأحد المقبل، في نهائي كأس السوبر الإسباني بالسعودية، ويذاع اللقاء عبر تطبيق "ثمانية" الناقل الحصري لدوري روشن السعودي.

ويظل ملف مشاركة الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، مفتوحا حتى اللحظة الأخيرة.

وبث برنامج "الشيرنجيتو" مقطع فيديو يظهر فيه مبابي في مطار مدريد، متجها إلى المملكة العربية السعودية قبل مباراة الكلاسيكو بـ 48 ساعة.

كيليان مبابي

وأوضحت "الشيرنجيتو" أن كيليان مبابي يتوجه إلى مدينة جدة خلال وقت قصير، على متن طائرة خاصة من مطار باراخاس الإسباني.

🚨 EXCLUSIVA @elchiringuitotv 🚨



✈️ MBAPPÉ, en el aeropuerto para poner rumbo a Yeda para la final de la #superSupercopa.



📹 @marcosbenito9 pic.twitter.com/nwK0qiGSca — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 9, 2026

ولفت البرنامج إلى أنه كان من المقرر أن تكون رحلة المهاجم الفرنسي في الساعة 13:30 بتوقيت إسبانيا، لكن جاء التأخير بسبب أن اللاعب الفرنسي كان يتلقى العلاج في مدينة ريال مدريد الرياضية "فالديبيباس".

ولفت البرنامج الإسباني إلى أنه من المقرر أن يتم اتخاذ القرار النهائي، غدا السبت، بشأن ما إذا كان كيليان مبابي سيبدأ أساسيًا أم لا في النهائي.



من جهته، كشف تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة أتلتيكو التي حسمها الميرينجي بنتيجة 2-1 أمس الخميس، أن مبابي سيحضر إلى جدة استعدادا لخوض المباراة النهائية أمام برشلونة.

وأردف المدرب الإسباني: "مبابي بحالة جيدة، وكان يتدرب في إسبانيا، وفرص مشاركته أمام برشلونة مثل جميع زملائه في الفريق".

