الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مبابي يتجه إلى السعودية قبل نهائي كأس السوبر الإسباني

مبابي
مبابي
18 حجم الخط

يستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة، الأحد المقبل، في نهائي كأس السوبر الإسباني بالسعودية، ويذاع اللقاء عبر تطبيق "ثمانية" الناقل الحصري لدوري روشن السعودي.

 

ويظل ملف مشاركة الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، مفتوحا حتى اللحظة الأخيرة.

وبث برنامج "الشيرنجيتو" مقطع فيديو يظهر فيه مبابي في مطار مدريد، متجها إلى المملكة العربية السعودية قبل مباراة الكلاسيكو بـ 48 ساعة.

كيليان مبابي

وأوضحت "الشيرنجيتو" أن كيليان مبابي يتوجه إلى مدينة جدة خلال وقت قصير، على متن طائرة خاصة من مطار باراخاس الإسباني.

 

ولفت البرنامج إلى أنه كان من المقرر أن تكون رحلة المهاجم الفرنسي في الساعة 13:30 بتوقيت إسبانيا، لكن جاء التأخير بسبب أن اللاعب الفرنسي كان يتلقى العلاج في مدينة ريال مدريد الرياضية "فالديبيباس".

ولفت البرنامج الإسباني إلى أنه من المقرر أن يتم اتخاذ القرار النهائي، غدا السبت، بشأن ما إذا كان كيليان مبابي سيبدأ أساسيًا أم لا في النهائي.


من جهته، كشف تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة أتلتيكو التي حسمها الميرينجي بنتيجة 2-1 أمس الخميس، أن مبابي سيحضر إلى جدة استعدادا لخوض المباراة النهائية أمام برشلونة.

وأردف المدرب الإسباني: "مبابي بحالة جيدة، وكان يتدرب في إسبانيا، وفرص مشاركته أمام برشلونة مثل جميع زملائه في الفريق".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريال مدريد برشلونة كأس السوبر الإسباني دوري روشن السعودي كيليان مبابي نهائي كأس السوبر الإسباني أتلتيكو

مواد متعلقة

أرقام مواجهات ريال مدريد ضد برشلونة قبل نهائي السوبر الإسباني (انفوجراف)

مباريات الأسبوع، برشلونة مع ريال مدريد.. نصف نهائي أمم أفريقيا.. الهلال والنصر (إنفوجراف)

كلاسيكو الأرض.. أرقام مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في جميع المسابقات.. تفوق كتالوني في السوبر الإسباني آخر ثلاث نهائيات

بنزيما يدعم ريال مدريد في الكلاسيكو (تفاصيل)
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة السنغال ومالي بعد مرور 30 دقيقة بكأس أمم إفريقيا 2025

الخليج يكتسح ضمك برباعية في الدوري السعودي

ارتفاع مصابي حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية لـ16 شخصا

آرسنال يتوصل لاتفاق لتجديد عقد طويل الأمد لـ ساكا

تطورات هامة بشأن صفقة انتقال عمرو الجزار إلى الأهلي

طريق مصر، تشكيل مباراة السنغال ومالي في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025

طاقم تحكيم سنغالي يدير مواجهة الجزائر ضد نيجيريا بأمم أفريقيا

إصابة 7 أشخاص في حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق المحلية اليوم الجمعة

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

طرق دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًّا دون الحاجة إلى انتظار المحصل

قطع المياه 5 ساعات عن قرية البراجيل في الجيزة

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات ريال مدريد ضد برشلونة قبل نهائي السوبر الإسباني (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: آية الميراث في سورة النساء قطعية لا تقبل الاختلاف

أهم المعلومات عن سورة الهمزة وسبب نزولها

تفسير رؤية الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية