مبابي يغرد منفردا، ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدف ليفاندوفسكي أمام إسبانيول

18 حجم الخط

ترتيب هدافي الدوري الإسباني، رفع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، رصيده بجدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، بعدما سجل في شباك إسبانيول، مساء السبت.

ويتصدر مبابي ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 18 هدفًا، وأصبح رصيد ليفاندوفسكي 9 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1. كيليان مبابي، ريال مدريد، 18 هدفًا.

2. فيران توريس، برشلونة، 11 هدفًا.

3. روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 9 أهداف.

3. موريكي، مايوركا، 9 أهداف.

4. لامين يامال، برشلونة، 7 أهداف.

4. جوليان ألفاريز، أتلتيكو مدريد، 7 أهداف.

4. كوتشو هيرنانديز، ريال بيتيس، 7 أهداف.

4. رافينيا، برشلونة، 7 أهداف.

4. إجليسياس، سيلتا فيجو، 7 أهداف.

4. ألبرتو موليرو، فياريال، 7 أهداف.

وكان فريق برشلونة، بقيادة المدرب هانز فليك، حقق فو ثمين على خصمه إسبانيول، مساء السبت، في ديربي كتالونيا في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.



واستضاف ملعب "كورنيا إل برات" مباراة برشلونة وإسبانيول، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

أهداف مباراة برشلونة ضد إسبانيول



ونجح حامل اللقب، برشلونة، في تحقيق فوز صعب على إسبانيول بهدفين دون رد، عن طريق ثنائية داني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي.

جاء هدف برشلونة الأول بعد تمريرة عرضية من فيرمين ليقابلها داني أولمو ويسدد الكرة ببراعة من داخل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك بالدقيقة 86.

وجاء هدف برشلونة الثاني بعد انطلاقة من فيرمين ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويمرر الكرة عرضية ويقابلها ليفاندوفسكي بلمسة رائعة وتهز الكرة الشباك بالدقيقة 90.

برشلونة يتصدر ترتيب الليجا

وبهذه النتيجة واصل برشلونة تربعه على ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، في حين أن إسبانيول لديه 33 نقطة حيث يتواجد في المركز الخامس في جدول البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.