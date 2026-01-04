الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مبابي يغرد منفردا، ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدف ليفاندوفسكي أمام إسبانيول

ليفاندوفسكي، فيتو
ليفاندوفسكي، فيتو
18 حجم الخط

ترتيب هدافي الدوري الإسباني، رفع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، رصيده بجدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، بعدما سجل في شباك إسبانيول، مساء السبت.

 

ويتصدر مبابي ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 18 هدفًا، وأصبح رصيد ليفاندوفسكي 9 أهداف.

 

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1. كيليان مبابي، ريال مدريد، 18 هدفًا.

2. فيران توريس، برشلونة، 11 هدفًا.

3. روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 9 أهداف.

3. موريكي، مايوركا، 9 أهداف.

4. لامين يامال، برشلونة، 7 أهداف.

4. جوليان ألفاريز، أتلتيكو مدريد، 7 أهداف.

4. كوتشو هيرنانديز، ريال بيتيس، 7 أهداف.

4. رافينيا، برشلونة، 7 أهداف.

4. إجليسياس، سيلتا فيجو، 7 أهداف.

4. ألبرتو موليرو، فياريال، 7 أهداف.

وكان فريق برشلونة، بقيادة المدرب هانز فليك، حقق فو ثمين على خصمه إسبانيول، مساء السبت، في ديربي كتالونيا في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.


واستضاف ملعب "كورنيا إل برات" مباراة برشلونة وإسبانيول، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

أهداف مباراة برشلونة ضد إسبانيول 


ونجح حامل اللقب، برشلونة، في تحقيق فوز صعب على إسبانيول بهدفين دون رد، عن طريق ثنائية داني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي.

 

جاء هدف برشلونة الأول بعد تمريرة عرضية من فيرمين ليقابلها داني أولمو ويسدد الكرة ببراعة من داخل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك بالدقيقة 86.

 

وجاء هدف برشلونة الثاني بعد انطلاقة من فيرمين ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويمرر الكرة عرضية ويقابلها ليفاندوفسكي بلمسة رائعة وتهز الكرة الشباك بالدقيقة 90.

برشلونة يتصدر ترتيب الليجا

وبهذه النتيجة واصل برشلونة تربعه على ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، في حين أن إسبانيول لديه 33 نقطة حيث يتواجد في المركز الخامس في جدول البطولة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب هدافي الدوري الإسباني كيليان مبابي ليفاندوفسكي هدافي الدوري الاسباني الدوري الإسباني روبرت ليفاندوفسكي برشلونة لامين يامال

مواد متعلقة

برشلونة يحسم ديربي كتالونيا بثنائية متأخرة لـ أولمو وليفاندوفسكي

بأوراق نقدية وفأر، جماهير إسبانيول توجه إهانات لحارس برشلونة خلال مباراة الفريقين

ليفاندوفسكي يرحل عن برشلونة ويحدد وجهته القادمة

مهاجم برشلونة على "قائمة استكشاف" ناديين، ليفاندوفسكي يقترب من الدوري الأمريكي

الأكثر قراءة

3 منتخبات تحمل آمال العرب في أمم أفريقيا بعد وداع تونس والسودان

تفسير حلم سقوط الأسنان في المنام وعلاقته بالحصول على الكثير من الأموال

ليسوا فنزويليين، ترامب يكشف مصير "حراس مادورو" بعد الهجوم الأمريكي

ارتفاع الضاني 26 جنيها وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

إلبسوا الشتوي الثقيل، تحذير هام من الأرصاد الجوية للمواطنين بشأن طقس اليوم

بيان من إدارة المسرح في بغداد بشأن أزمة حفل وائل جسار في ليلة رأس السنة

ارتفاع السلفات 2241 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

وكيل طب قصر العيني: الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتطوير التعليم والممارسة الطبية

خدمات

المزيد

ارتفاع السلفات 2241 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

شروط منح الترخيص المؤقت للمشروعات وفقا للقانون

ارتفاع الضاني 26 جنيها وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

200 جنيه تراجعا في سعر جرام الذهب محليا خلال 5 أيام

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads