قطاع الفنون التشكيلية يفتتح معرض "أطوار" للفنان محمد عبد السلام

أعلن قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، انطلاق المعرض الفردي الجديد للفنان الدكتور محمد عبد السلام، والذي يأتي بعنوان “أطوار”، حيث يفتتحه الدكتور قانوش في تمام السادسة من مساء يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، بقاعة "نهضة مصر" في مركز محمود مختار الثقافي بالجزيرة.

ومن المقرر أن يستمر معرض “أطوار” حتي 11 يناير 2026، على ان تكون مواعيد الزيارة من ال9 صباحًا وحتي ال9 مساءً.

معرض أطوار

يعد معرض “أطوار” المحطة الثانية في مسيرة المعارض الخاصة للفنان محمد عبد السلام، حيث يأتي بعد مرور عشرة أعوام على معرضه الأول "بقايا موطن أزرق" (2016). وفي هذه التجربة الجديدة، يقدم الفنان رؤية سيريالية مكثفة تتمحور حول مفهوم "الخلق" وتحولاته الصادمة.

وعن فلسفة العرض، صرح الفنان محمد عبد السلام بأن المعرض يسلط الضوء على المسوخ والكائنات الحية والأشجار التي احتلت مكانة "المكان" في تجربته السابقة، ليرصد من خلالها المآسي والهواجس التي كشفت عن ملامح خفية للإنسان. وتتجلى في الأعمال لغة بصرية تدمج بين الوجوه المتشظية والعناصر المعمارية والتراثية، في حوار بصري مستمر مع الفضاء المبهم، مسترشدا بروح طفولية تخوض مغامرة فنية تقف على الحد الفاصل بين "نقطة الانطلاق" و"نقطة التلاشي".

الفنان محمد عبد السلام

محمد عبد السلام هو أستاذ تاريخ الفنون بقسم التصوير في كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، له أكثر من 20 بحث علمي منشور في دوريات معتمدة، بالإضافة إلى عشرات المقالات النقدية التي تؤرخ للفن التشكيلي المعاصر.

وصدرت له عدة مؤلفات مرجعية، أبرزها: "الجدران ورواية التراث الإنساني"، "أربعة قرون في النهضة الأوروبية"، "تاريخ تصوير المشهد الطبيعي"، و"التجريد ومفاهيم العصر الحديث".

وشارك عبد السلام في الحركة التشكيلية منذ مطلع التسعينيات، ومن أبرز محطاته الجماعية: معرض مئوية الكاريكاتير المصري، ومعرض "النزهة مع كفافي" بمكتبة الإسكندرية، ومعرض "جيل التسعينات".

