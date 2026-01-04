الفنون التشكيلية ينظم اليوم ندوة "بستان الإبداع بين اليوم والغد"

18 حجم الخط

في إطار فعالياته الثقافية والفنية لعام 2026، أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن تنظيم ندوة فنية تخصصية بعنوان "بستان الإبداع بين اليوم والغد.. بكرة اللي جاي"، وذلك مساء اليوم الأحد الموافق 4 يناير الجاري.

ندوة بستان الإبداع بين اليوم والغد

وتأتي هذه الندوة لتسلط الضوء على آفاق الإبداع التشكيلي في مصر، ومستقبل الحركة الفنية من خلال مشروع "بستان الإبداع"، ويتحدث في اللقاء كل من الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان والناقد محمد كمال، بصفته المؤسس والمشرف العام على مشروع "بستان الإبداع"، حيث من المقرر أن يتناولا الرؤى الفنية والمستقبلية التي يتبناها المشروع ودوره في إثراء المشهد الثقافي.

وتقام فعاليات الندوة في تمام الساعة الخامسة مساء بقاعة متحف الفن المصري الحديث، بساحة دار الأوبرا المصرية بالجزيرة.

واكد القطاع ان الندوة تعد دعوة عامة لجميع الفنانين، والنقاد، والمهتمين بالشأن الثقافي، لفتح باب النقاش حول قضايا الإبداع الراهنة وتطلعات المستقبل.

مشروع بستان الإبداع

ويُعد "بستان الإبداع" أحد المبادرات التي تبنتها وزارة الثقافة، وأولتها دعمًا ورعايةً كمشروع طموح يهدف إلى الارتقاء بمستويات الفكر والمعرفة وصقل المواهب الواعدة لدى الأطفال ورعاية الموهوبين منهم في مختلف الأقاليم المصرية، فضلا عن تميزه بإتاحة الفرصة للابناء من ذوي الهمم، للتعبير عن قدراتهم وإدماجهم بشكل طبيعي بالمجتمع، تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية، وبناء جيل منفتح على الفنون ومستنير.

وكانت انطلاقة المشروع في يوليو 2023، من خلال الفنان محمد كمال، المشرف العام، يعاونه فريق من المتخصصين والإداريين من كوادر قطاع الفنون التشكيلية، وعلى مدار عام خاض المشروع 24 جولة ما بين: "القاهرة والجيزة وبورسعيد والسويس ودمياط والغربية"، وتضمن خلال محطاته المتعاقبة زيارة عدد كبير من المتاحف والمدارس والمصانع والموانئ والميادين والمساجد والكنائس، بمختلف المحافظات المصرية، وبلغ عدد المستفيدين منه ما يقارب 1300 طفل، والجهات التي تعاون معها أكثر من 10 جهات رسمية وأهلية.

