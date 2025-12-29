حصاد الفنون التشكيلية، أكثر من 400 فعالية وعودة بينالي الإسكندرية بعد غياب 12 عامًا وافتتاح متحف الفن المصري الحديث بالكامل

18 حجم الخط

حظي قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بعام غني بالأنشطة والفعاليات المختلفة في 2025، حيث نظم القطاع أكثر من 400 فعالية متنوعة ما بين معارض فنية وأنشطة ثقافية وورش تدريبية، بالإضافة لأكثر من 70 معرض فردي و50 معرض جماعي.

عودة ترينالي مصر الدولي والإعلان عن بينالي الإسكندرية

ومن أهم الانجازات التي استطاع قطاع الفنون التشكيلية الوصول لها في عام 2025 هل إعادة الروح للعديد من الفعاليات الفنية المهمة في مصر والتي لطالما كانت تساعد على إنشاء حلقة الوصل بين الفنانين في مختلف مجالات الفن التشكيلي والجمهور المتعطش للثقافة.

وكان على رأس هذه الفعاليات الكبرى تنظيم الدورة السادسة من ترينالي مصر الدولي للطبعة الفنية، بعد غياب 19 عامًا، بمشاركة 232 فنانًا من 35 دولة عرضوا 413 عملًا فنيًا، والدورة الثالثة من بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل بقصر الفنون تحت عنوان “تغيرات المناخ”، وضم العرض نحو 300 عمل فني لأطفال من 17 دولة

ونظم القطاع كذلك الدورة الخامسة والأربعين للمعرض العام تحت عنوان “من الدهشة إلى الفن” بمشاركة 326 فنانًا بـ420 عملًا فنيًا.

كما أعلن القطاع عن عودة “بينالي الإسكندرية الدولي لدول حوض البحر المتوسط”، وهو ثالث أقدم بينالي دولي على مستوى العالم، بدورته الدورة 27 بعد غياب 12 عامًا.

صوت مصر يحتفي بالذكري الـ 50 لكوكب الشرق

كما احتفي الفنون التشكيلية من خلال معرض “صوت مصر” بمجمع الفنون (قصر عائشة فهمي) بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم، وضم المعرض إبداعات 29 فنانًا مصريًا من أجيال مختلفة بالإضافة لمقتنيات نادرة من متحفها.

كما افتتح القطاع متحف “الفن المصري الحديث بالكامل” بعد افتتاح جزئي دام 30 عامًا، وتضمنت احتفالية الافتتاح الاحتفاء بمرور 112 عامًا على ميلاد الفنان المصري حسين بيكار، من خلال تنظيم معرض لأعماله تحت عنوان “خبيئة بيكار”.

جولات بستان الإبداع وعودة مجلة الخيال

ونظم القطاع 23 جولة من مشروع “بستان الإبداع” في عدد من المدارس والمعاهد بالمحافظات استفاد منها 1370 طفلًا، و11 جولة من مبادرة “إنت مش لوحدك” استفاد منها نحو 420 طفلًا من الفئات الخاصة.

ووقع القطاع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري لتشغيل واستغلال مبنى “السلطان حسين” التراثي بمحافظة الإسكندرية وتحويله إلى مركز للعروض المتحفية والفنية، تحت إشراف قطاع الفنون التشكيلية.

كما أعاد القطاع إطلاق مجلة “الخيال” بعد توقف دام 8 سنوات، من خلال إنشاء منصة إلكترونية للمجلة وتطبيق على (Mobile App)، مع إعادة هيكلة المجلة لتكون منبرًا معاصرًا للفنون البصرية، وتخطط إطلاق التطبيق ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب يناير 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.