وزير خارجية فرنسا: العالم قد يتحول إلى وكر للصوص يسطو عليه عديم الضمير

حذر وزير الخارجية الفرنسى، جان نويل بارو، في خطابه السنوي أمام السفراء الفرنسيين، من أن ​الاتحاد الأوروبي​ مهدد من قبل خصوم من الخارج، منتقدا في الوقت ذاته التصريحات الصادرة عن أمريكا بأن أوروبا تواجه خطر زوال حضارتها.

وزير الخارجية الفرنسي يحذر من تفكك أوروبا

وأشار بارو، إلى أن الاتحاد الأوروبي مهدد من الخارج من خصوم يحاولون تفكيك روابط التضامن التي توحّدنا، ومن الداخل بسبب الإنهاك الذي أصاب الديموقراطية.

وتابع وزير الخارجية الفرنسي: "لنكن واضحين، لا يوجد ما يضمن اليوم أننا سنظل نعيش داخل الاتحاد الأوروبي كما نعرفه، بعد عشر سنوات".

بارو يندد يتصريحات ترامب حول زوال حضارة دول أوروبا

وفى كلمات حملت ردا على تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن زوال حضارة دول أوروبا، قال بارو، لا، أوروبا ليست على حافة الزوال الحضاري. والأصوات المتعجرفة التي تدّعي ذلك يجدر بها أن تحذر من زوالها هي نفسها.

العالم قد يتحوّل إلى وكْر للصوص

قال بارو مهاجمًا الولايات المتحدة وروسيا والصين: إنهم يحلمون باستغلال انقساماتنا مرة أخرى، كما فعلوا على مدى قرون. وقد بدأوا بالفعل باختبار قوة اتحادنا من خلال التهديدات والإكراه، كما يتضح من التوغلات الإقليمية على جناحنا الشرقي –أوكرانيا-، والابتزاز التجاري، والمطالبات بجزيرة جرينلاند التي ليست للبيع. واستطرد قائلًا إن العالم قد يتحوّل إلى وكْر للصوص، حيث يسطو عديم الضمير على كل ما يريده.

