الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم حزمة دعم إلى سوريا بـ 620 مليون يورو

18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الجمعة، تقديم حزمة دعم إلى سوريا بنحو 620 مليون يورو لعامي 2026 و2027، وذلك وفقا لـ «الشرق - بلومبرج».

الشرع يهنئ الشعب السوري برفع العقوبات

والشهر الماضي، هنأ الرئيس السوري أحمد الشرع، الشعب السوري برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.

وبحسب شبكة «العربية»، قال الرئيس السوري: "بإرادة السوريين ودعم الأشقاء طويت صفحة المعاناة وبدأت مرحلة البناء.. يدا بيد نمضي نحو مستقبل يليق بشعبنا ووطننا".

وشكر أحمد الشرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رفع العقوبات عن سوريا، كما وجه الشكر لولي العهد السعودي وأمير قطر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جهودهم لرفع العقوبات.

رفع العقوبات عن سوريا

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، أقر موازنة وزارة الدفاع للعام الجاري، التي تضمنت بنودًا كثيرًا على رأسها إلغاء «عقوبات قيصر» على سوريا. وصوَّت بدعم 77 سيناتورًا مقابل معارضة 20 فقط لإقرار الموازنة الضخمة التي حظيت بدعم الحزبين.

وبهذا يكون الكونجرس قد ألغى رسميًا العقوبات القاسية التي فرضها في عام 2019 على نظام بشار الأسد، تحت اسم «عقوبات قيصر»، التي سميت تيمنًا بمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور التي توثق عمليات التعذيب في ظل النظام السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.