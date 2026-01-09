الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم حزمة دعم إلى سوريا بـ 620 مليون يورو

سوريا
سوريا
18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الجمعة، تقديم حزمة دعم إلى سوريا بنحو 620 مليون يورو لعامي 2026 و2027، وذلك وفقا لـ «الشرق - بلومبرج».

 

الشرع يهنئ الشعب السوري برفع العقوبات

والشهر الماضي، هنأ الرئيس السوري أحمد الشرع، الشعب السوري برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.

وبحسب شبكة «العربية»، قال الرئيس السوري: "بإرادة السوريين ودعم الأشقاء طويت صفحة المعاناة وبدأت مرحلة البناء.. يدا بيد نمضي نحو مستقبل يليق بشعبنا ووطننا".

وشكر أحمد الشرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رفع العقوبات عن سوريا، كما وجه الشكر لولي العهد السعودي وأمير قطر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جهودهم لرفع العقوبات.

 

رفع العقوبات عن سوريا

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، أقر موازنة وزارة الدفاع للعام الجاري، التي تضمنت بنودًا كثيرًا على رأسها إلغاء «عقوبات قيصر» على سوريا. وصوَّت بدعم 77 سيناتورًا مقابل معارضة 20 فقط لإقرار الموازنة الضخمة التي حظيت بدعم الحزبين.

وبهذا يكون الكونجرس قد ألغى رسميًا العقوبات القاسية التي فرضها في عام 2019 على نظام بشار الأسد، تحت اسم «عقوبات قيصر»، التي سميت تيمنًا بمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور التي توثق عمليات التعذيب في ظل النظام السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سوريا الاتحاد الاوروبي أحمد الشرع الشعب السورى مجلس الشيوخ الأمريكي عقوبات قيصر

مواد متعلقة

لا يحدث إلا في سوريا، مسن يسأل مسلحا عن بائع "الخمور" وسط القصف بحلب (فيديو)

سوريا تعلن تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب حتى مساء غد الجمعة

الشرع يهنئ الشعب السوري برفع العقوبات: طويت صفحة المعاناة وبدأت مرحلة البناء

أحمد الشرع: نعمل بكل جهد لبناء سوريا من جديد
ads

الأكثر قراءة

الخليج يكتسح ضمك برباعية في الدوري السعودي

آرسنال يتوصل لاتفاق لتجديد عقد طويل الأمد لـ ساكا

وفاة ابنة الفنان أحمد عبد الحميد

اندلاع حريق هائل بمخزن مواسير بلاستيك في المنوفية والدفع بـ5 سيارات إطفاء

“مش هسيب حقي”، مدير "جولدن جيم" يكشف تفاصيل هجوم رجل أعمال عليه داخل صالته

لماذا استبعد "الكاف" أمين عمر من قمة المغرب والكاميرون؟

بعد اقتراب رحيله، أرقام مصطفى العش مع الأهلي منذ يناير 2025

ضوابط جديدة للامتحانات، تعليمات حاسمة للطلاب قبل دخول اللجان

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق المحلية اليوم الجمعة

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

طرق دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًّا دون الحاجة إلى انتظار المحصل

قطع المياه 5 ساعات عن قرية البراجيل في الجيزة

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أهم المعلومات عن سورة الهمزة وسبب نزولها

تفسير رؤية الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

هل يعد الموت يوم الجمعة علامة على حسن الخاتمة؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية