الأمن الروسي: انحياز ترامب إلى أوروبا ينهي المفاوضات

وصف دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة بودابست وفرض عقوبات ضد موسكو بأنه سيتيح لروسيا ضرب نازيي كييف بمختلف الأسلحة، وينهي المفاوضات.

وكتب مدفيديف في منشور على "تلجرام":"لقد انحاز ترامب الآن تماما إلى أوروبا المجنونة (وأصبح متضامنا معها).. لكن هناك جانبا إيجابيا واضحا لهذا التأرجح الأخير في مسار ترامب، فهو يسمح لنا بضرب جميع أوكار نازيي كييف بأسلحة متنوعة، دون الالتفات إلى أي مفاوضات غير ضرورية".

كما أعرب مدفيديف عن ثقته بأنه يتعين على روسيا تحقيق النصر على الأرض وليس في المكاتب.

وجاءت تصريحات مدفيديف ردا على إعلان الولايات المتحدة عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف شركتي "روسنفت" و"لوك أويل" وشركاتهما التابعة وقرار ترامب إلغاء لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست.

