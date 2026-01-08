القبض على طفل عمره 13 عامًا بعد دهس سيدتين بسيارة ملاكي في 6 أكتوبر

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على طفل يبلغ من العمر 13 عاما متهما بدهس سيدتين أسفل عجلات سيارة ملاكي كان يقودها على الطريق بمحيط كمبوند سكن مصر بمدينة 6 أكتوبر، وتم التحفظ على السيارة ونقل المتوفيات إلى المستشفى، فور تلقي قوات الأمن بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين قيام صغير بقيادة سيارة ولده وأثناء سيره على الطريق، فقد السيطرة عليها، ما أسفر عن دهس سيدتين تصادف مرورهما بمكان الحادث، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم طريق الإسكندرية الصحراوي

وعلى جانب آخر، كات قد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

