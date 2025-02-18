إحالة طالب دهس سيدتين في أكتوبر للمحاكمة الجنائية

أمرت نيابة الجيزة بإحالة سائق دهس سيدتين في أكتوبر أثناء عبورهما الطريق، وتسبب في مصرع إحداهما وإصابة الأخري إصابات بالغة، للمحاكمة الجنائية.

وكانت النيابة قد طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة، وصرحت بدفن جثة المتوفية.

وكشفت التحقيقات أن عاملة نظافة لقيت مصرعها، وأصيبت زميلتها بنزيف في المخ، بعد دهسهما بسيارة ملاكي تسير بسرعة جنونية ، أثناء عبورهما نهر الطريق في أكتوبر.

دهس سيدتين في أكتوبر



تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد بأنه أثناء عبور "رمانة. ع"، 45 سنة، عاملة نظافة، وحنان، 50 سنة، الطريق بمدينة 6 أكتوبر اصطدمت بهما سيارة ملاكي قيادة "عمرو. خ"، 19 سنة، طالب، ما أدى إلى وفاة الأولى وإصابة الثانية بنزيف في المخ.

وجرى التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة.

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