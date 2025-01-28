الثلاثاء 28 يناير 2025
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حوادث

إجراء تحليل مخدرات لسائق دهس سيدتين في أكتوبر

إجراء تحليل مخدرات
إجراء تحليل مخدرات لسائق دهس سيدتين، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بإجراء تحليل مخدرات لسائق دهس سيدتين في أكتوبر أثناء عبورهما الطريق، وتسبب في مصرع إحداهما وإصابة الأخري إصابات بالغة.

 

وصرحت النيابة العامة بأكتوبر بدفن جثمان عاملة نظافة لقيت مصرعها إثر دهسها بسيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق وإصابة زميلتها.

 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة،  والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة.

 

وكشفت التحقيقات أن عاملة نظافة لقيت مصرعها، وأصيبت زميلتها بنزيف في المخ بعد دهسهما بسيارة ملاكي تسير بسرعة جنونية  أثناء عبورهما نهر الطريق في أكتوبر.

 

دهس سيدتين في أكتوبر 


تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد بأنه أثناء عبور "رمانة. ع"، 45 سنة، عاملة نظافة، وحنان، 50 سنة، الطريق بمدينة 6 أكتوبر اصطدمت بهما سيارة ملاكي قيادة "عمرو. خ"، 19 سنة، طالب، ما أدى إلى وفاة الأولى وإصابة الثانية بنزيف في المخ.

 

وجرى التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة.

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