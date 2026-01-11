ماذا بعد نهاية العلاقة مع صندوق النقد خلال 2026؟ زياد بهاء الدين يوضح

18 حجم الخط

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولي الأسبق، أن مصر قادرة على الاستمرار اقتصاديًا بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية عام 2026، مشددًا على أن الاقتصاد المصري لا يجب أن يعتمد على الصندوق طوال الوقت، وأن المرحلة المقبلة تتطلب استعدادًا مسبقًا وبرنامجًا اقتصاديًا وطنيًا محكمًا.

التفرقة بين العيش بدون الصندوق ووجود برنامج اقتصادي محكم

وأشار بهاء الدين، خلال لقاء ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، إلى ضرورة التفريق بين أمرين العيش دون صندوق النقد الدولي، ووجود برنامج إصلاح اقتصادي محكم ومنضبط يُنفذ مرحلة تلو الأخرى.

وقال:"غياب الصندوق ودوره دون وجود برنامج اقتصادي لـ الحكومة يمثل كارثة، ولا أتصور حدوث ذلك. يجب أن يكون لدينا برنامج وطني محكم يعتمد على الإصلاحات الهيكلية ويُحسّن حياة المواطنين".

البرنامج الوطني الاقتصادي مستقبل مصر بعد صندوق النقد

وأوضح الدكتور بهاء الدين أن البرنامج الوطني الاقتصادي يجب أن يركز على تشجيع الاستثمار الخاص، تحسين بيئة العمل وخلق فرص عمل جديدة، فتح قنوات القطاع الخاص وإزالة القيود والعوائق، جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن هذه المهام هي مسؤولية الدولة ومؤسساتها وليست مهمة صندوق النقد الدولي، فالصندوق قام بدوره المتمثل في الإصلاحات الهيكلية والتحديات الصعبة التي صاحبت البرنامج، أما المرحلة المقبلة فتعتمد على تنفيذ البرنامج الوطني على أرض الواقع بما يخدم حياة المواطنين والمعيشة اليومية.

علاقة مصر بصندوق النقد لا تنتهي مع نهاية البرنامج

وشدد بهاء الدين على أن نهاية برنامج صندوق النقد الدولي لا تعني انتهاء العلاقة مع الصندوق، مؤكدًا أن هذه علاقة طبيعية بين جميع الدول وصندوق النقد، وأن المرحلة المقبلة تعتمد على الاستقلال الاقتصادي الوطني والاعتماد على الإصلاحات المحلية المنضبطة.

