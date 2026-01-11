الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ماذا بعد نهاية العلاقة مع صندوق النقد خلال 2026؟ زياد بهاء الدين يوضح

صندوق النقد، فيتو
صندوق النقد، فيتو
18 حجم الخط

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولي الأسبق، أن مصر قادرة على الاستمرار اقتصاديًا بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية عام 2026، مشددًا على أن الاقتصاد المصري لا يجب أن يعتمد على الصندوق طوال الوقت، وأن المرحلة المقبلة تتطلب استعدادًا مسبقًا وبرنامجًا اقتصاديًا وطنيًا محكمًا.

التفرقة بين العيش بدون الصندوق ووجود برنامج اقتصادي محكم

وأشار بهاء الدين، خلال لقاء ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، إلى ضرورة التفريق بين أمرين العيش دون صندوق النقد الدولي، ووجود برنامج إصلاح اقتصادي محكم ومنضبط يُنفذ مرحلة تلو الأخرى.

وقال:"غياب الصندوق ودوره دون وجود برنامج اقتصادي لـ الحكومة يمثل كارثة، ولا أتصور حدوث ذلك. يجب أن يكون لدينا برنامج وطني محكم يعتمد على الإصلاحات الهيكلية ويُحسّن حياة المواطنين".

البرنامج الوطني الاقتصادي مستقبل مصر بعد صندوق النقد

وأوضح الدكتور بهاء الدين أن البرنامج الوطني الاقتصادي يجب أن يركز على تشجيع الاستثمار الخاص، تحسين بيئة العمل وخلق فرص عمل جديدة، فتح قنوات القطاع الخاص وإزالة القيود والعوائق، جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن هذه المهام هي مسؤولية الدولة ومؤسساتها وليست مهمة صندوق النقد الدولي، فالصندوق قام بدوره المتمثل في الإصلاحات الهيكلية والتحديات الصعبة التي صاحبت البرنامج، أما المرحلة المقبلة فتعتمد على تنفيذ البرنامج الوطني على أرض الواقع بما يخدم حياة المواطنين والمعيشة اليومية.

علاقة مصر بصندوق النقد لا تنتهي مع نهاية البرنامج

وشدد بهاء الدين على أن نهاية برنامج صندوق النقد الدولي لا تعني انتهاء العلاقة مع الصندوق، مؤكدًا أن هذه علاقة طبيعية بين جميع الدول وصندوق النقد، وأن المرحلة المقبلة تعتمد على الاستقلال الاقتصادي الوطني والاعتماد على الإصلاحات المحلية المنضبطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صندوق النقد زياد بهاء الدين لميس الحديدي الاقتصاد المصري الاصلاح الاقتصادى الحكومة صندوق النقد الدولي

مواد متعلقة

صندوق النقد: إقرار المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر خلال 6 أسابيع

منير فخري عبد النور: مرحلة ما بعد صندوق النقد تتطلب حكومة حازمة

بعد مراجعة صندوق النقد، هل نشهد زيادة في أسعار الكهرباء والوقود؟ مدبولي يرد

مدبولي: صندوق النقد يُعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
ads

الأكثر قراءة

أولمبيك ليون يقصي ليل ويتأهل لدور الـ 16 من كأس فرنسا

الدوري الإيطالي، نابولي يتعادل مع إنتر ميلان 1/1 في الشوط الأول

شاهد، أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا وتحذر غزيرة ورعدية ويصاحبها سقوط ثلوج

شاهد، لحظة تتويج برشلونة ببطولة كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد وبرشلونة يتعادلان 2-2 بعد مرور 60 دقيقة (صور)

برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني بعد الفوز على ريال مدريد 3-2 (صور)

التعادل يحسم مواجهة إنتر ميلان ونابولي في قمة الدوري الإيطالي

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 11-1-2026

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 8 سلع غذائية بعد إعلان التضخم في ديسمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أتعلّق بـ الصلاة ولا أتكاسل عنها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير رؤية النمل الأسود في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

هل الخلع دون رغبة الزوج حلال؟ عالم أزهري يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية