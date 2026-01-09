زاخاروفا: ترامب قرر إطلاق سراح المواطنين الروس من طاقم ناقلة "مارينيرا" المحتجزة

18 حجم الخط

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إطلاق سراح المواطنين الروسيين من طاقم ناقلة النفط "مارينيرا" المحتجزة.

زاخاروفا: ترامب قرر إطلاق سراح المواطنين الروسيين من طاقم ناقلة "مارينيرا" المحتجزة

وقالت زاخاروفا: "استجابة لندائنا، قرر الرئيس الأمريكي ترامب إطلاق سراح مواطنين روسيين اثنين من طاقم ناقلة النفط "مارينيرا"، كانا قد احتجزا سابقا من قبل الولايات المتحدة خلال عملية في شمال المحيط الأطلسي".

وأضافت: "نرحب بهذا القرار ونعرب عن امتناننا للقيادة الأمريكية".

وأكدت أن الجانب الروسي بدأ العمل بشكل عاجل على القضايا المتعلقة بعودة المواطنين الروسيين المفرج عنهما إلى الوطن.

ويذكر أن السفينة مستأجرة لأغراض تجارية. ويتألف طاقمها من 28 شخصا، بينهم 20 أوكرانيا، و6 جورجيين (بمن فيهم القبطان)، وروسيان اثنان.

وكانت القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية قد أفادت الأربعاء الماضي، بأن السلطات الأمريكية احتجزت ناقلة النفط "مارينيرا" بسبب انتهاكها نظام العقوبات الأمريكي.

وزعم البيت الأبيض أن السفينة المحتجزة "لا تنتمي إلى أي دولة"، بينما قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن "مارينيرا" كانت تتظاهر بأنها روسية للتحايل على العقوبات الأمريكية.

وأكدت وزارة النقل الروسية في بيان لها أن استيلاء قوات البحرية الأمريكية على السفينة الروسية "مارينيرا" في عرض البحر ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

من جهتها، أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تدعو واشنطن إلى العودة إلى أحكام القانون والتوقف فورا عن أعمالها غير القانونية ضد ناقلة النفط "مارينيرا".

