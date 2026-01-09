ماجد المهندس يصل مسرح حفله في دبي (فيديو)

18 حجم الخط

وصل، منذ قليل، الفنان ماجد المهندس إلى مسرح أرينا دبي، تمهيدا لحفله الليلة، والذي من المتوقع أن يشهد إقبالا كبيرا.

حفل ماجد المهندس في دبي

ومن المفترض أن يقدم “المهندس” خلال حفل الليلة عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور على المسرح.

حفل ماجد المهندس في أبو ظبي

وفي وقت سابق أحيا الفنان ماجد المهندس حفلا غنائيا ضخما في العاصمة الإماراتية أبوظبي، قدم خلاله مجموعة من أجمل أغنياته التي أحبها الجمهور، وخاصة الأعمال الخليجية التي رسخت مكانته كواحد من أبرز نجوم الطرب في العالم العربي.

وفي وقت سابق أيضا طرح ماجد المهندس أغنيته الجديدة “يا ويل حالي” عبر كافة تطبيقات الموسيقى.

الأغنية من إنتاج شركة روتانا، ومن كلمات: عبدالله الملحم، وألحان: فايزالسعيد، وتوزيع: مهند خضر.

