أمازون برايم تطرح فيلم Hedda للمشاهدة حصريا عبر منصتها

طرحت شبكة أمازون برايم فيلم Hedda، للمشاهدة حصريًّا عبر منصتها الرقمية، والفيلم هو إعادة تصور عصرية لمسرحية إبسن الكلاسيكية.

Hedda، فيلم ينتمي لنوعية الدراما الرومانسية، وهو من بطولة الممثلة السمراء تيسا طومبسون، ونينا هوس، وإيموجين بوتس، وتوم بيتمان.

تدور أحداث فيلم Hedda، في ليلة واحدة بإنجلترا عام 1954، حيث تجد هيدَّا نفسها عالقة بين زواج يخنقها، وحب قديم يعود في صورة غير متوقعة، ولعبة خطرة من التلاعب والشغف والخيانة.

منصة أمازون الرقمية

يذكر أن شركة مترو جولدوين ماير “إم جي إم” للإنتاج انضمت إلى إستوديوهات أمازون ومنصتها الخاصة بالفيديو، في صفقة بلغت قيمتها 8.45 مليار دولار لمواجهة الشركات المنافسة في مجال البث الرقمي.

وتعمل إم جي إم في مجال الإنتاج السينمائي منذ ما يقرب من 100 عام، وهي تتكامل مع قطاع أمازون إستوديوز للإنتاج الفني، الذي يركز بشكل أساسي على إنتاج البرامج التلفزيونية، وأكدت أمازون علي إنها ستساعد في الحفاظ على تراث “إم جي إم” وأرشيف أفلامها، وستوفر للمشاهدين مجالًا أكبر لمشاهدة هذه الأعمال، وحصلت أعمال “إم جي إم” على مدار تاريخها على أكثر من 180 جائزة أوسكار.

وكانت شبكة أمازون أعلنت في مايو 2021 عن استحواذها على “مترو جولدوين ماير”، وحصلت بالتالي على مجموعة أعمال عدة، من بينها سلسلة أفلام جيمس بوند وروكي وذي سايلنس أوف ذي لامبس وبايزك إنستنكت.

ثاني أغلى صفقة استحواذ

وتشكل هذه الصفقة ثاني أغلى عملية استحواذ في تاريخ أمازون بعد شرائها متاجر هول فودز الأمريكية مقابل 13.7 مليار دولار عام 2017، وأعلنت المفوضية الأوروبية عن إجازتها عملية الاستحواذ هذه من دون شروط، معتبرة أن العملية لا تطرح أي مشكلة تتعلق بالمنافسة في أوروبا.

وواجهت الصفقة اعتراضًا في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تثير قلقًا من تعزيز نفوذ أمازون في قطاع البث الرقمي القائم على الاشتراكات، وتحاول نقابات مدعومة من سياسيين أن تمنعها.

