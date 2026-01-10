السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم بـ 5 جنيهات والليمون والخيار يواصلان التحدي

أسعار الخضراوات،
أسعار الخضراوات، فيتو
18 حجم الخط

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم السبت  10 يناير 2026.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

 

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الخميس

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الجمعة الموافق 9 يناير 2026، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 5 جنيهات و10 جنيها للكيلو.

البطاطس: بين 6 جنيهات و12 جنيها للكيلو.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 4 جنيهات و10 جنيهات.

البصل الأحمر: بين 6  و8 جنيهات.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 14 إلى 18 جنيهًا 

الجزر بدون عروش: من 4.5 جنيهات إلى 6.5 جنيهات

سعر الخضار اليوم، فيتو
سعر الخضار اليوم، فيتو

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 10 إلى 15 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

البسلة: من 14 إلى 20 جنيهًا.

الملوخية: بين 15 و21 جنيهًا، 

السبانخ: بين 10 و14 جنيهًا.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 11 جنيهات إلى 15 جنيها.

الباذنجان الرومي: بين 7 جنيهات و10 جنيهات.

الباذنجان الأبيض: بين 7 جنيهات و17 جنيها

سعر الخضار اليوم، فيتو
سعر الخضار اليوم، فيتو

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 15 و19 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الفلفل الحامي: من 13 جنيها إلى 19 جنيها.

الفلفل الألوان: بين 30 و36 جنيهًا.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 14 و18 جنيهًا.

الخيار البلدي: بين 14 و18 جنيها.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و45 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 22 إلى 28 جنيهًا.

الليمون الأضاليا: من 12 إلى 18 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الخضروات في سوق العبور أسعار الخضروات اسعار الخضار في سوق العبور أسعار الخضار الباذنجان الرومي الباذنجان البلدي البصل الأبيض البصل الاحمر الخضروات سوق العبور اليوم

مواد متعلقة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

استقرار نسبي في سعر الريال القطري أمام الجنيه بالبنك المركزي

6.77 جنيه، سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الدينار الأردني يسجل 66.85 جنيه في البنك الأهلي

البلاستيك بـ 30 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الجمعة

سعر الـ 100 ين ياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الجمعة

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

ads

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة مصر وكوت ديفوار

الطقس يرفع شعار "سبحان مغير الأحوال"، ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، انحسار الأمطار والرياح، وتحذير من اضطراب الملاحة

ارتفاع بالقاهرة وانخفاض كبير في الصعيد، درجات الحرارة اليوم السبت بمحافظات مصر

إدارة ترامب تعلق التمويل الفيدرالي لمينيسوتا ومينيابوليس

أخطر مما تتصور وغير قابلة للعلاج، تحذير هام من الاستخدام اليومي لسماعات الأذن

ذكرى اندلاع الثورة الصينية، قنبلة الشيوعية التي غيرت وجه بكين والعالم

أخبار مصر: حادث مروع بالمنيا يوقع عشرات الضحايا، بيان من الصين بشأن إقليم أرض الصومال، مواجهة مصيرية لمنتخب مصر اليوم

اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة الإعادة في 27 دائرة ملغاة

خدمات

المزيد

من الشمال إلى جنوب الصعيد، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم

تعرف على سعر طن الألومنيوم عالميا اليوم

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

إنفوجراف جديد من السكك الحديد يبرز تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وتحسين الخدمات

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية