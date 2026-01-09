الجمعة 09 يناير 2026
خارج الحدود

تقارير: أكثر من 50 قتيلا في الاحتجاجات بإيران

 أفادت تقارير إخبارية، مساء اليوم الجمعة، بسقوط أكثر من 50 قتيلا في الاحتجاجات بـ إيران.

وأكدت وكالات إخبارية، أمس الخميس، اندلاع مظاهرات احتجاجية كبيرة في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية، إن إيلون ماسك منح المتظاهرين في إيران وصولًا مجانيا إلى شبكة ستارلينك.

 

انقطاع الإنترنت في طهران وأجزاء أخرى من إيران

 من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الخميس: إيران لا تتصرف بشكل جيد وسنضربها "بقوة" إذا قتلت المحتجين.

وأفادت وكالة «رويترز»، أمس، بانقطاع الإنترنت في طهران وأجزاء أخرى من إيران.

 

لن نظهر أي رحمة

في سياق متصل، قالت السلطة القضائية في إيران، الإثنين، إنها لن تتساهل مع "مثيري الشغب" في المظاهرات.

وبحسب شبكة «العربية»، علقت السلطة القضائية في إيران عن الاحتجاجات: لن نظهر أي رحمة.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستغل أي فرصة لتقويض وحدتها الوطنية. 

وبحسب «القاهرة الإخبارية»، أضافت الخارجية الإيرانية: تصريحات نتنياهو بشأن الوضع الداخلي الإيراني ترويج للعنف.

 

تصريحات نتنياهو حول الملفات الحرجة

في غضون ذلك، دعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، خطوة تدخل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى فنزويلا عسكريا، بهدف القضاء على نظام مادورو، معتبرا أن تحرك الولايات المتحدة حازم.

 

نتنياهو يكشف تمسك ترامب بنزع سلاح حماس

وتطرق نتنياهو خلال اجتماع حكومة الاحتلال الأسبوعى، إلى ملف غزة، كاشفا أن ترامب أخبره بضرورة نزع سلاح حماس، كشرط أساسي لتنفيذ خطة للسلام المكونة من 20 بندا، ولم يبد الرئيس الأمريكى أي تنازل عن هذا الشرط، وفق قوله.

 

نتنياهو يدعم مظاهرات الإيرانيين ويصفها بلحظة حاسمة

كما تناول نتنياهو الأوضاع فى إيران، بقوله: "أننا نقف متضامين مع نضال الشعب الإيراني ومع تطلعاته إلى الحرية والعدالة"، مضيفًا: "من المحتمل أننا أمام لحظة حاسمة يستطيع خلالها الشعب الإيراني تقرير مصيره"، وذلك بعد أن شهدت الجمهورية الإسلامية احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية.

