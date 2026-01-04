مرض خطير يصيب ترامب، عرافو بيرو يحذرون الأمريكان بعد صدق توقعهم باعتقال مادورو

18 حجم الخط

الرئيس الأمريكي ترامب، قبل 3 أيام فقط من اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتحديدًا في 31 ديسمبر 2025، كان مادورو وترامب حديث العالم، وخاصة مع توقعات الشامان البيروفيين، وهم مجموعة من المتنبئين، في ليما عاصمة بيرو، الذي أطلقوا العنان لتوقعاتهم للعام الجديد 2026، وكان أول توقعاتهم سقوط مادورو إما بالانسحاب أو الاعتقال، وذلك ما حديث في 3 يناير 2026.

توقعات الشامان باعتقال مادورو ومرض ترامب



وكانت من ضمن توقعات الشامان نهاية الحرب الأوكرانية، وإصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "مرض خطير"، وأحداث أخرى توقعوا حدوثها في عام 2026.

In their New Year's prediction, Peruvian shamans said that the fall of Maduro, the end of Ukranian War and a major illness for President Trump will all happen in 2026. pic.twitter.com/sKrEv7yZLz — Crazy Ass Moments in LatAm Politics (@AssLatam) January 3, 2026

من المعروف أنه مع نهاية كل عام وبداية عام جديد يبدأ المتنبئون في إطلاق العنان لتوقعاتهم للعام الجديد، الأمر لا يعدون مجرد توقع، قد يصادف حدوث ذلك الأمر وكثيرًا ما تكون تنبؤاتهم مجرد خرافات، لكن هذه المرة صادف أن توقع الشامان باعتقال مادورو، وذلك ما حدث، ما أكسب تنبؤاتهم حالة من الزخم، وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث.

طقوس غريبة تحدد الحرب الروسية الأوكرانية وصحة ترامب في خطر

البداية كانت في بيرو بأمريكا الجنوبية، حيث اجتمع عدد من الشامان المحليين لإعلان تنبؤاتهم لعام 2026، وذلك في طقس سنوي يقام على شاطئ لا هيررادورا في العاصمة البيروفية ليما، وقاموا بعمل بعض الطقوس الخاصة بهم، في مراسم تضم احتفالات تقليدية ورقصات وأدوات موسيقية، بالإضافة إلى استهلاك خلطات هلوسة مستخرجة من نباتات محلية مثل "الآياهواسكا" وصبار سان بيدرو.



وبعد إقامة الشامان لطقوسهم الغريبة، أطلقوا تنبؤاتهم، حيث توقع الشامان إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمرض خطير خلال عام 2026، وحذروا الأمريكان وطالبوهم بالتحضير لهذا الحدث المحتمل.

كما أعلن الشامان عن توقعاتهم بشأن فنزويلا، قائلين: إن هناك "سقوطا محتملا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، متوقعين أن يغادر منصبه وربما يُجبر على الفرار من البلاد دون أن يُعتقل"، وذلك ما حدث بالفعل بعد 3 أيام من تنبؤاتهم!

توقعات الشامان لترامب ومادورو، فيتو



وكشف الشامان عن مستقبل الحرب الروسية‑الأوكرانية، لكن كلماتهم بهذا الشأن كانت غامضة، فقد عبروا عن أمل في أن ينتهي الصراع و"يرفع علم السلام"، لكن دون تفاصيل واضحة حول كيفية أو توقيت ذلك، وذلك من طباع المتنبئين، فقد تصدف توقعاتهم وتحدث.

ووضعت مجموعة الشامان على الشاطئ أغطية مزينة بزهور صفراء وأوراق كوكا وسيوف وأدوات رمزية أخرى، في محاولة لاستدعاء "طاقة إيجابية" للعام الجديد، بينما رفع المشاركون صلوات من أجل السلام في الشرق الأوسط، وإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لطقوس الشامان هذا العام، وظهروا الشامان وهم يضعون على الرمال صورًا لزعماء عالميين من بينهم ترامب ومادورو، وأحيانًا استخدموا رموزًا مثل السيوف والزهور واللبان في محاولة لاستحضار معانٍ رمزية للتغيير والشفاء، بحسب اعتقاداتهم.

النزاع سينتهي وسيرفع علم السلام

وقال الشامان خوان دي ديوس جارسيا، أحد عرافي الشامان: "أرى أن النزاع سينتهي، وسيُرفع علم السلام"، بجسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وتنبأ الشامان بإصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمرض خطير، وقال جارسيا، خلال الطقس الذي أُقيم على شاطئ جنوب ليما: "على الولايات المتحدة أن تستعد، لأن دونالد ترامب سيصاب بمرض خطير".

توقعات الشامات لترامب، فيتو



كما توقع الشامان سقوط الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فقال جارسيا: "نرى نيكولاس مادورو مهزوما.. سيغادر فنزويلا أو يتم اعتقاله".

وامتدت التنبؤات إلى الداخل البيروفي، إذ توقع جارسيا فوز كيكو فوجيموري، ابنة الرئيس البيروفي الراحل ألبرتو فوجيموري، في الانتخابات الرئاسية لعام 2026، بعد ثلاث محاولات فاشلة، حيث قال جارسيا: "أرى ذلك من خلال نبات الواشوما"، بحسب تقرير "لوفيجارو".

أما الشامان المعروف بـ "شامان الأنديز"، فيليكس رولدان ميخيا، فقال: "إن الولايات المتحدة ستخرج منتصرة في المواجهة مع فنزويلا، رغم الدعم الذي قد تتلقاه كاراكاس من الصين وروسيا"، بحسب موقع نيوزروم بنما.

وللشامان سجل متباين في توقعاتهم السنوية، ففي العام الماضي، حذروا من اندلاع "حرب نووية" بين إسرائيل وغزة، وذلك لم يحدث، وحدث اتفاق وقف لإطلاق النار، حسبما ذكرت "وكالة أسوشيتد برس" الأمريكية.

توقعوا وفاة الرئيس البيروفي

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن الشامان أصابوا في توقع سابق، حيث تنبأوا في ديسمبر 2023 بوفاة الرئيس البيروفي الأسبق ألبرتو فوجيموري خلال عام واحد، وهو ما تحقق فعلا بوفاته في سبتمبر 2024 عن عمر 86 عاما بعد صراع مع السرطان، كذب المنجمون وإن صدقوا.

وفاة الرئيس البيروفي السابق ألبرتو فوجيموري،فيتو



البعض يشير إلى أن عرافي الشامان يمتلكون سجلًا متباينًا في دقة توقعاتهم السابقة، فقد نجحوا في التنبؤ بوفاة الرئيس البيروفي السابق ألبرتو فوجيموري في عام 2024، لكنه أخفق في توقع اندلاع "حرب نووية" بين إسرائيل وغزة، وذلك ما توقعوه العام الماضي.

يذكر أن الطقوس التي يُجريها الشامان في نهاية كل ديسمبر تحظى بتغطية إعلامية واسعة في بيرو وخارجها، ويزعم المشاركون أنها تهدف إلى استحضار النوايا الحسنة والتغيير الإيجابي للعام الجديد، رغم الانتقادات بشأن طبيعتها غير العلمية.

ويخصص تجمع الشامان يوم الاثنين على شاطئ منطقة ميرافلوريس في ليما، لإقامة طقس سنوي لإطلاق توقعات العام المقبل، مرتدين أزياء أنديزية تقليدية من عباءات ملونة وأغطية رأس، وأدوا طقوسًا جماعية تخللتها رقصات وعزف على آلات تراثية.

وفي النهاية ما يتنبأ به العرافين يبقى مجرد كلام غير علمي وقد لا يكون له أساس من الصحة، حيث يقول المثل الدارج “كذب المنجمون ولو صدقوا".



