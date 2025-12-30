الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري: بدء الإعمار في رفح ومهلة شهرين لتفكيك سلاح حماس

إعلام عبري: بدء الإعمار
إعلام عبري: بدء الإعمار برفح ومهلة نهائية شهرين لتفكيك حماس
18 حجم الخط

إعمار قطاع غزة، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن عمليات إعادة إعمار مدينة رفح الفلسطينية ستنطلق قريبًا، وذلك قبل استكمال عملية نزع سلاح حركة حماس كما كان مقرّرًا سابقًا، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأزمة الإنسانية عن سكان القطاع.

 

تحديات سياسية وأمنية قائمة في غزة

مع ذلك، تُبقي هذه الخطوة على تحديات سياسية وأمنية قائمة، إذ أن استمرار وجود أسلحة بيد حماس قد يؤثر على استقرار المنطقة ويثير مخاوف أمنية لدى إسرائيل، وهو ما يجعل هذه المرحلة دقيقة وحساسة على المستوى السياسي والأمني.

 

اتفاق إسرائيلي–أمريكي: مهلة نهائية لحماس لتفكيك أسلحتها خلال شهرين
 

وكشفت صحيفة يسرائيل هيوم عن توصل إسرائيل والولايات المتحدة إلى اتفاق يمنح حركة حماس مهلة نهائية قدرها شهران لتفكيك أسلحتها، في إطار جهود تهدئة الأوضاع في قطاع غزة وبدء عمليات إعادة الإعمار.

 

وأكدت المصادر أن الاتفاق يأتي ضمن خطة دولية مشتركة لمراقبة التنفيذ والتأكد من التزام حماس بالتفكيك الكامل للأسلحة الثقيلة والمتوسطة قبل الشروع في أي خطوات كبيرة لإعادة الإعمار أو فتح المعابر.

يهدف هذا الاتفاق إلى خفض حدة التوتر على الحدود وتحقيق استقرار نسبي في القطاع، مع التركيز على توفير الأمن للسكان المدنيين وإتاحة الفرصة للأنشطة الإنسانية وإعادة الإعمار دون معوقات عسكرية.

 

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ قليل: إن نزع سلاح حركة حماس يمثل شرطًا أساسيًا لإتمام اتفاق غزة على وجه السرعة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعلام عبري رفح سلاح حماس حماس إسرائيل نزع سلاح حماس الولايات المتحدة

مواد متعلقة

نتنياهو يوافق على طلب ترامب استئناف المحادثات مع سوريا وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

ترامب يزعم: أكثر من نصف سكان غزة سيغادرون حال أتيحت لهم الفرصة

ترامب: لولا نتنياهو ما كانت إسرائيل موجودة، وإعادة إعمار غزة قريبًا

ترامب خلال لقائه نتنياهو: نزع سلاح حماس شرط أساسي لإنجاز الاتفاق سريعًا

الأكثر قراءة

كأس الأمم الأفريقية، نيجيريا تتقدم على أوغندا بهدف في الشوط الأول

المؤبد لمعتز مطر ومحمد ناصر و6 آخرين في قضية جماعة إرهابية والمشدد10سنوات لـ 3متهمين

من بينها مصر، المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 لأمم أفريقيا 2025

رسميا، تونس تواجه مالي في دور الـ16 من أمم أفريقيا

المغرب يواجه تنزانيا في دور الـ16 لأمم أفريقيا 2025

بعد خسارة الأحمر أمام المقاولون، ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

ضبط شقيق كروان مشاكل وصديقه بتهمة إشعال شماريخ وتسببهما في احتراق سيارة

تونس تتعادل مع تنزانيا بهدف ويتأهلان لدور الـ16 بأمم أفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تبطل الصلاة بسبب خطأ في تشكيل القرآن؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

معنى مزدجر، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 4 من سورة القمر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads