إعلام عبري: بدء الإعمار في رفح ومهلة شهرين لتفكيك سلاح حماس

إعمار قطاع غزة، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن عمليات إعادة إعمار مدينة رفح الفلسطينية ستنطلق قريبًا، وذلك قبل استكمال عملية نزع سلاح حركة حماس كما كان مقرّرًا سابقًا، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأزمة الإنسانية عن سكان القطاع.

تحديات سياسية وأمنية قائمة في غزة

مع ذلك، تُبقي هذه الخطوة على تحديات سياسية وأمنية قائمة، إذ أن استمرار وجود أسلحة بيد حماس قد يؤثر على استقرار المنطقة ويثير مخاوف أمنية لدى إسرائيل، وهو ما يجعل هذه المرحلة دقيقة وحساسة على المستوى السياسي والأمني.

اتفاق إسرائيلي–أمريكي: مهلة نهائية لحماس لتفكيك أسلحتها خلال شهرين



وكشفت صحيفة يسرائيل هيوم عن توصل إسرائيل والولايات المتحدة إلى اتفاق يمنح حركة حماس مهلة نهائية قدرها شهران لتفكيك أسلحتها، في إطار جهود تهدئة الأوضاع في قطاع غزة وبدء عمليات إعادة الإعمار.

وأكدت المصادر أن الاتفاق يأتي ضمن خطة دولية مشتركة لمراقبة التنفيذ والتأكد من التزام حماس بالتفكيك الكامل للأسلحة الثقيلة والمتوسطة قبل الشروع في أي خطوات كبيرة لإعادة الإعمار أو فتح المعابر.

يهدف هذا الاتفاق إلى خفض حدة التوتر على الحدود وتحقيق استقرار نسبي في القطاع، مع التركيز على توفير الأمن للسكان المدنيين وإتاحة الفرصة للأنشطة الإنسانية وإعادة الإعمار دون معوقات عسكرية.

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ قليل: إن نزع سلاح حركة حماس يمثل شرطًا أساسيًا لإتمام اتفاق غزة على وجه السرعة.

