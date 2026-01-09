تمارين رياضية تساعد في حماية الذاكرة والوقاية من التدهور المعرفي البسيط

18 حجم الخط

تعد هفوات الذاكرة، مثل نسيان الكلمات أو فقدان التركيز وصعوبة إنجاز المهام اليومية الروتينية، مؤشرات قد تتجاوز مجرد الإرهاق العابر؛ إذ تشخص هذه الحالات طبيا بوصفها "التدهور المعرفي البسيط" (MCI)، وهو مصطلح يعبر عن انخفاض طفيف لكنه ملحوظ في القدرات العقلية.

أسباب الإصابة بالتدهور المعرفي البسيط

لا يقتصر التدهور المعرفي على فئة عمرية محددة، فقد يصيب الشباب نتيجة اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب والقلق، أو بسبب نقص التغذية، واضطرابات النوم، وحتى الالتهابات المسالك البولية، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، إلا أن الإحصاءات تشير إلى تركز الإصابات في الفئات العمرية الأكبر سنًا؛ حيث تؤكد جمعية الزهايمر الأمريكية أن نحو 15% إلى 20% فوق سن 65 يعانون من هذه الأعراض.

والمصابين بهذا التدهور هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بـالخرف مستقبلا، رغم أن الحالات لا تتطور دائما إلى مراحل خطيرة لدى الجميع.

لماذا يحتاج الدماغ إلى حركة الجسد؟

بينما تشمل النصائح التقليدية القراءة وحل الألغاز، تبرز الرياضة البدنية كعلاج محوري أثبتت الأبحاث فاعليته في الحفاظ على حدة العقل عبر آليات حيوية معقدة، فهو يحسين الدورة الدموية، حيث تضمن الرياضة تدفق الدم المحمل بالأكسجين والمغذيات إلى الدماغ، مع تسريع عملية التخلص من الفضلات الحيوية.

كما تعزز الرياضة المرونة العصبية، فتساعد التمارين الدماغ على تعديل وتحسين الروابط بين الخلايا، مما يعزز القدرة على التعلم والتذكر، كما تحفز "تخلق عصبي" جديد، فتساهم الرياضة في تكوين خلايا عصبية جديدة تساعد في فرز المعلومات وتجنب الارتباك، بالإضافة إلى دورها في التعامل مع الضغوط العاطفية.

تمارين رياضية لمحاربة التدهور المعرفي البسيط

وفقا لتوصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب (AAN)، يجب على المصابين بالتدهور المعرفي ممارسة الرياضة مرتين أسبوعيا على الأقل، كما ينصح الخبراء بـ 150 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدل أسبوعي، مع جلستين لتمارين المقاومة.

فيمكن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا لخمسة أيام، أو دمج الأنشطة في جلستين خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع ضرورة البدء ببطء لتجنب الإصابات.

التوازن بين الكارديو والمقاومة

كشفت الدراسات أن فوائد تمارين القوة والتوازن لا تقل أهمية عن التمارين الهوائية (الكارديو) على المدى الطويل، ويتوزع النشاط البدني الموصى به إلى ثلاث فئات:

التمارين الهوائية (Cardio): لرفع معدل ضربات القلب وبناء التحمل، مثل (المشي، السباحة، ركوب الدراجات).

تمارين القوة: للحفاظ على الكتلة العضلية، مثل (رفع الأثقال، تدريبات المقاومة).

تمارين التوازن والمرونة: للحماية من السقوط وتعزيز الوعي المكاني، مثل (اليوجا، التاي تشي، والبيلاتس).

