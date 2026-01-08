الخميس 08 يناير 2026
أخبار مصر

جامعة القاهرة تعلن انطلاق معسكر بناة المستقبل ورابط التسجيل للطلاب

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
أعلنت جامعة القاهرة عن انطلاق معسكر بناة المستقبل – NextGen Founder، إحدى المبادرات النوعية الهادفة إلى تمكين الطلاب الطموحين وتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات واقعية قابلة للنمو والتأثير.

ويأتي إطلاق هذا المعسكر تأكيدًا جديدًا على الدور الريادي لجامعة القاهرة، وفي إطار قبول تحالف «الجامعة الريادية» ضمن المبادرة التنافسية الرئاسية «تحالف وتنمية» التي تنفذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يجسد توجه الدولة نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة. 

ويمثل المعسكر تجربة تدريبية مكثفة تجمع بين التعلم التطبيقي والتوجيه العملي، حيث يعمل المشاركون على تطوير أفكارهم الريادية وبناء نماذج مشروعات قابلة للتنفيذ، وصولًا إلى تقديم عروض احترافية أمام خبراء ومتخصصين، مع إتاحة فرص متميزة للفرق المتفوقة للعرض على منصة قمة ريادة الأعمال في نسختها الثانية CUES يوم ١٠ فبراير ٢٠٢٦وبناء شبكات داعمة لمسيرتهم المستقبلية.

ويمكن لكل طالب يمتلك فكرة أو حلمًا بصناعة تأثير حقيقي أن يسجل من هنــــــا 

جامعة القاهرة معسكر بناة المستقبل الجامعة الريادية تحالف وتنمية وزارة التعليم العالى

