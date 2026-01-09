تجديد اعتماد الأيزو لمعامل قصر العيني.. واعتماد أول جهاز سيبيا أوكتا 3 بالجمهورية

18 حجم الخط

تواصل معامل الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية بكلية طب قصر العيني تعزيز مكانتها بين المعامل الطبية المعتمدة دوليًا، من خلال تجديد الاعتماد الدولي ISO 15189 طبقًا للمواصفة المحدثة لعام 2022، بما يعكس استمرارية تطبيق أعلى معايير الجودة المعملية المعتمدة عالميًا.

جهاز Capillary Electrophoresis for HbA1c

وقد بدأ العمل على الحصول على شهادة الاعتماد ISO 15189 للمعامل الطبية منذ عام 2012، طبقًا لمواصفة 2012، وأسفر هذا المسار عن الحصول على الاعتماد لأول مرة عام 2016 من المجلس الوطني للاعتماد EGAC، لمعمل الكيمياء الإكلينيكية والهرمونات ودلالات الأورام بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية.

ومنذ ذلك التاريخ، يتم تجديد الاعتماد سنويًا بانتظام عقب زيارات المراجعين من هيئة الاعتماد المصرية EGAC، للتأكد من الاستمرارية الكاملة في تطبيق معايير الاعتماد للمعامل الطبية.

وفي هذا السياق، تم مؤخرًا تجديد الاعتماد طبقًا للمواصفة الدولية المحدثة ISO 15189:2022، مع التجديد السنوي الأخير بتاريخ 22 أكتوبر 2025، في خطوة تؤكد قدرة معامل قصر العيني على مواكبة التطوير المستمر للمعايير الدولية، والحفاظ على الاعتماد من خلال منظومة عمل مؤسسية متكاملة.

اعتماد أول جهاز Capillary Electrophoresis for HbA1c في مصر

ويُعد من أبرز ما تحقق خلال هذا المسار، اعتماد أول جهاز “فصل الهيموجلوبين السكري بالكهرباء” Capillary Electrophoresis for HbA1c (SEBIA Octa3) على مستوى جمهورية مصر العربية، من قبل المجلس الوطني للاعتماد EGAC، وذلك بوحدة الأبحاث والبروتين بمعامل الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية بقصر العيني، ليُدرج الجهاز ضمن نطاق الاعتماد الدولي، في سابقة تُضاف إلى سجل الإنجازات العلمية والمعملية للكلية.

ويمثل إدراج هذا الجهاز إضافة نوعية كبيرة لمنظومة التحاليل الدقيقة، لما يتميز به من دقة عالية وموثوقية فائقة في قياس HbA1c، بما ينعكس مباشرة على دقة التشخيص، وكفاءة المتابعة العلاجية، وتحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة لمرضى السكري، وفقًا لأحدث النظم المعتمدة عالميًا.

ويأتي هذا الإنجاز نتاجًا لتكاتف إدارة واعية ورؤية مؤسسية داعمة للجودة والاعتماد، تحت قيادة الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور حسام حسني المدير التنفيذي للمستشفيات وبمشاركة فاعلة من قيادات قسم ووحدة الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية، وعلى رأسهم الدكتور أحمد شمس الدين، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية، والدكتورة نسرين الغرباوي، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية السابق، والدكتورة إيمان مندور، رئيس وحدة الأبحاث والبروتين بمعامل الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية بقصر العيني، إلى جانب الجهود المتواصلة لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالوحدة.

وأكد الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية، أن تجديد اعتماد ISO 15189 طبقًا للمواصفة المحدثة لعام 2022، إلى جانب اعتماد جهاز Capillary Electrophoresis لقياس HbA1c لأول مرة على مستوى الجمهورية، يعكس قدرة معامل قصر العيني على الحفاظ على الاعتماد الدولي وتطوير نطاقه، وليس مجرد الحصول عليه.

وأضاف أن هذا الإنجاز يُجسّد فلسفة قصر العيني الممتدة عبر أكثر من مائتي عام، والتي تقوم على ترسيخ الجودة كمنهج عمل، والاعتماد كأداة تطوير، والتحديث العلمي المستمر كمسؤولية مؤسسية، موجّهًا الشكر للدكتور أحمد شمس الدين، ولكافة القائمين على ملف الاعتماد، وعلى رأسهم الدكتورة نسرين الغرباوي، والدكتورة إيمان مندور، وجميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم، والعاملين بوحدة الباثولوجيا الكيميائية، لما بذلوه من جهد علمي وتنظيمي حافظ على مكانة قصر العيني كصرح طبي رائد، وقادر على تحقيق الاعتماد الدولي وتطويره بما يخدم المريض المصري ويرتقي بجودة الرعاية الصحية.

