محافظ بورسعيد: رفع درجة الاستعدادات بجميع القطاعات للتعامل مع سوء الأحوال الجوية

وجه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات والمرافق الحيوية بالمحافظة، مع التأكيد على التنسيق والتعاون الكامل بين الجهات المعنية، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحد من الآثار المحتملة للتقلبات الجوية المتوقعة.

وأكد اللواء محب حبشي أن هناك متابعة مستمرة من خلالالشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بأحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، لمتابعة تطورات حالة الطقس وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها.

كما شدد محافظ بورسعيد على أهمية التنسيق الكامل مع شركات مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي، للتدخل السريع حال حدوث أي أعطال أو بلاغات ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مع التأكيد على مراجعة جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ والتأكد من توافرها بالكميات المناسبة لسرعة التعامل مع الآثار الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

وفي السياق ذاته، وجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بمتابعة أعمدة الإنارة واللافتات ولوحات الإعلانات التي قد تتأثر بشدة الرياح، حفاظًا على سلامة المواطنين، مناشدًا المواطنين بعدم التواجد أسفل الأشجار أو بالقرب من أعمدة الإنارة أو اللوحات المعدنية أثناء شدة الرياح وتقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان.

يأتي ذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن تعرض المحافظة لمرور سحب رعدية ممطرة على بعض المناطق يصاحبها نشاط قوى للرياح على أغلب الأنحاء يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق وتنخفض معه الرؤية الأفقية مع استمرار الاضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

