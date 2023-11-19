الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الشرقية: رفع حالة الطوارئ القصوى بسبب غزارة الأمطار

محافظ الشرقية، فيتو
محافظ الشرقية، فيتو

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة الأجهزة والمرافق والمديريات الخدمية لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة وسوء حالة الطقس.

 كما أمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على بالوعات الصرف للتأكد من تصريفها لمياه الأمطار وكذلك مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء حرصًا على سلامة المواطنين.

محافظ الشرقية يتابع إنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

الانعقاد الدائم لغرف العمليات بالمحافظة 

وأكد محافظ الشرقية الانعقاد الدائم لغرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة مع رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء  وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أى مشكلة تطرأ والتعامل الفورى وحلها فى أسرع وقت.

كما وجه محافظ الشرقية إدارة الأزمات والمراكز والمدن وجميع الجهات المعنية برفع درجة الإستعداد بجميع المرافق وإستقبال جميع شكاوى ومطالب المواطنين والتعامل معها فى أسرع وقت والإلتزام بكافة التعليمات، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة وجاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها للحفاظ  على أمن وسلامة المواطنين.

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التاكد من وجود مولدات كهرباية بديلة 

وشدد  المحافظ علي وكيل وزارة الصحة بضرورة التأكد من توافر مولدات كهرباء بديلة بالمستشفيات لتشغيلها في حالة حدوث انقطاع للكهرباء نتيجه سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار حرصا على صحة المرضى وسلامتهم.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فى وقت سابق اليوم على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية.

تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب 

وأشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية بالشرقية في تنفيذ فعاليات الموسم الثاني لبرنامج الرواق الأزهري والذي يستهدف الطلائع من أعضاء مراكز الشباب لتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم والرد على التساؤلات التي تدور في أذهانهم وتوجيههم إلى الطريق الصحيح.

استمرار فعاليات الموسم الثانى من الرواق الأزهري 

وبدوره اكد  الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية  استمرار فعاليات الموسم الثاني من برنامج الرواق الأزهري والمقام تحت رعاية وزير الشباب الرياضة ومحافظ الشرقية وفي إطار الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة وذلك بمركز شباب كفر الحصر التابع لإدارة شباب الزقازيق غرب وبمشاركة الطلائع من أعضاء وعضوات مركز الشباب.

محافظ الشرقية: تكثيف الجهود اليومية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

الشيخ عبدالله شحاتة عضو لجنة الوعظ والارشاد بالمحافظة 

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية قيام الشيخ عبد الله شحاته عضو لجنة الوعظ والإرشاد بالمحافظة بتقديم ندوة دينية بعنوان (مكانة الوالدين في الإسلام) تم خلالها بيان تعظيم مكانتهما وأوضح  أن برَّ الوالدين من أحب أعمال الخير ومن أهم ما يقربنا إلى الله تعالى وذلك لدورهما الكبيرفي حياة الأبناء والبنات، وتنشئة المجتمع، من خلال ما يقومون به من الرعاية وما يمارسونه من التربية والتعليم والتوجيه.

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