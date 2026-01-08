الخميس 08 يناير 2026
محافظات

توجيهات عاجلة لوكيل أوقاف الإسكندرية بشأن سوء الأحوال الجوية

الاسكندريه
الاسكندريه
وجّه الشيخ محمد سعد العش، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، حزمة من التوجيهات العاجلة إلى مديري الإدارات الفرعية والأئمة والعاملين بالمساجد، مؤكدًا ضرورة الجاهزية الكاملة حفاظًا على بيوت الله وروادها.

إزالة كوبري المشاة بسيدي جابر بالإسكندرية بحضور المحافظ (صور)

فيروز بين ألم الفقد وصمت الحنين، وفاة هلي الرحباني تُضيف وجعًا جديدًا إلى حياة جارة القمر

وذلك في ضوء ما تشهده محافظة الإسكندرية من تقلبات جوية حادة، واستعدادات مكثفة لاستقبال نوة الفيضة الكبرى.

وأكد على المرور الفوري والدقيق على أسطح المساجد وملحقاتها، والتأكد من سلامتها التامة، وخلوها من أي مخلفات أو عوائق قد تعوق تصريف  مياه الأمطار.

كما أكد على فحص شبكات تصريف مياه الأمطار والمزاريب، والتأكد من كفاءتها، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو أعطال طارئة مشيرا إلى متابعة سلامة التمديدات الكهربائية، ووحدات الإضاءة، ومكبرات الصوت، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية تحسبًا للأمطار الغزيرة.

أداء الشعائر في أجواء آمنة

التنبيه المشدد على الأئمة والعاملين بضرورة التواجد والمتابعة المستمرة خلال أيام النوات، والتنسيق الفوري مع الإدارات المختصة حال رصد أي مشكلة.

كما وجّه  بتشكيل غرف عمليات بديوان عام المديرية وبالإدارات الفرعية تعمل على مدار الساعة، لرصد أي مشكلات أو طوارئ قد تنتج عن التقلبات الجوية، والتعامل معها فورًا وبأقصى سرعة ممكنة، بما يضمن سلامة المساجد واستمرار أداء الشعائر في أجواء آمنة.

وشدّد الشيخ محمد سعد العش على أن المسجد أمانة، وصيانته وحمايته من آثار التقلبات الجوية واجب شرعي ووطني، داعيًا الجميع إلى بذل أقصى درجات اليقظة والانضباط خلال هذه الفترة، بما يحفظ النفس والمكان.

واختتم توجيهاته بالدعاء أن يحفظ الله مصر وأهلها، وأن تمر هذه الأحوال الجوية بسلام، مؤكدًا أن المديرية في حالة متابعة دائمة ومستمرة حتى انتهاء موجة الطقس غير المستقر.

الشيخ محمد سعد العش أوقاف الإسكندرية الاسكندرية

