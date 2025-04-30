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محافظات

عاصفة رملية ترابية تحجب الرؤية في المنيا (فيديو وصور)

عاصفة ترابية رملية
عاصفة ترابية رملية تحجب الرؤية في المنيا، فيتو

تشهد محافظة المنيا اليوم الأربعاء عاصفة ترابية محملة بالأتربة الصفراء وتقلبات جوية، منعت الرؤية عن المواطنين في الطرق العامة والطرق السريعة.

حيث بدأت التقلبات الجوية والعاصفة الرملية  في مراكز محافظة المنيا التسع منذ الساعات الأولى من اليوم، مع تحذيرات من قبل الأجهزة التنفيذية في المحافظة مخاطر العاصفة الرملية الجوية. 

وعلى جانب آخر، أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، تعليق الدراسة غدا الأربعاء بسبب سوء حالة الطقس، وذلك على مستوى كافة كليات ومعاهد جامعة المنيا الحكومية وجامعة المنيا الأهلية.

 

 

تعليق الدراسة بجامعتي المنيا والمنيا الأهلية اليوم بسبب سوء حالة الطقس


وأوضح رئيس الجامعة أن القرار جاء بناء على ما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد اليوم الأربعاء  لظروف جوية سيئة، وحرصا من إدارة الجامعة على سلامة أبنائنا الطلاب.

سوء حالة الطقس في المنيا 

وأضاف رئيس الجامعة: إن الجامعة حريصة على سلامة الطلاب، وضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر قد تنجم عن الظروف الجوية  وتوفير بيئة تعليمية آمنة بعيدًا عن أي تهديدات قد تؤثر على تحصيلهم الدراسي، لاسيما وأن الجامعة بها عدد كبير من الطلاب من المحافظات الأخرى.

 

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تولي سلامة طلابها أولوية قصوى، وتسعى دومًا لتوفير بيئة تعليمية آمنة، مشيرًا إلى أنه سيتم تأجيل أيه اختبارات شفوية أو عملية كان من المقرر إجراؤها غدًا إلى الأسبوع القادم وفقا لظروف كل كلية.

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