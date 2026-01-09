الزراعة: استهدفنا تعقيم 1135 كلبًا ضالًا بالشوارع في أول أسبوع من يناير

18 حجم الخط

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملة شاملة لحماية الثروة الحيوانية والداجنة والسيطرة على الأمراض الوبائية، فضلا عن التوسع في حملات تحصين وتعقيم كلاب الشوارع، في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز الأمن الصحي والحيواني في مصر، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتبني حلول علمية مستدامة تضمن أمن المواطن وسلامة البيئة.

وواصلت فرق الهيئة العامة للخدمات البيطرية، جهودها الميدانية في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السعار، حيث تم تحصين 1135 كلبًا حرًا خلال الأسبوع الأول من شهر يناير، من بينها 513 كلبًا، تم تحصيلها خلال حملتين مكبرتين بمنطقتي عين شمس وإمبابة، إلى جانب تعقيم 133 كلبًا، وذلك بالتعاون مع الاتحاد النوعي لجمعيات الرفق بالحيوان.

توعية المواطنين والمربين بمفاهيم الرفق بالحيوان

كما صاحبت هذه الجهود حملات للإرشاد البيطري الميداني، شاركت فيها فرق التحصين والتعقيم بالمحافظات، حيث تم توعية المواطنين والمربين بمفاهيم الرفق بالحيوان، وأسس التعامل الآمن والإنساني مع الكلاب الحرة، وأهمية التحصين والتعقيم في الحد من انتشار الأمراض المشتركة، وذلك في إطار دعم منظومة الوقاية البيطرية وحماية الصحة العامة.

وفي سياق متصل، شدد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التوسع في حملات التحصين والتعقيم على مستوى المحافظات، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والهيئات والجهات المعنية.

وأكد فاروق على التطبيق الكامل لاستراتيجية مكافحة مرض السعار، وتكثيف تحصين وتعقيم الكلاب الحرة، والتنسيق مع السادة المحافظين لتخصيص أراضي مناسبة لإنشاء مراكز إيواء خارج الكتل السكنية، مع الالتزام بالضوابط البيئية والصحية، وتفعيل القانون رقم 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

ووجه وزير الزراعة بإطلاق حملة استثنائية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بداية من غد السبت، بجميع محافظات الجمهورية ضمن الإجراءات الوقائية خلال فصل الشتاء، ودعم مربي الثروة الحيوانية، مع تكليف المديريات بتكثيف المرور الميداني وتشجيع المربين على الالتزام بالتحصين حفاظًا على صحة حيواناتهم وقدرتها الإنتاجية.

الوقاية في قطاع الدواجن مع دخول فصل الشتاء

وشدد الوزير على تكثيف إجراءات الوقاية في قطاع الدواجن مع دخول فصل الشتاء، ومتابعة تحصين الطيور ضد إنفلونزا الطيور، والتشديد على أعمال التقصي النشط في مسارات الطيور المهاجرة، وزيادة معدلات أخذ العينات قبل التداول بالأسواق، وذلك في إطار تعزيز منظومة الوقاية الصحية لحماية الثروة الحيوانية والداجنة، وصون الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا السياق، عقدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور حامد موسى الأقنص وبحضور وكلاء الوزارة ومديري مديريات الطب البيطري بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ توجيهات الوزير وتحويلها إلى برامج عمل ميدانية، مع رفع تقارير متابعة يومية عن معدلات التنفيذ بالمحافظات، ضمن رؤية الدولة لتعزيز منظومة الوقاية البيطرية، وضمان استدامة الثروة الحيوانية، وتحقيق التوازن بين الصحة العامة والرفق بالحيوان.

