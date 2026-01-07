جامعة الغذاء، مشروع وطني لربط التعليم بالصناعة وتحقيق الأمن الغذائي

18 حجم الخط

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الجديدة اجتماعا هاما بين الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة الخطوات التنفيذية لإنشاء "جامعة الغذاء" كإضافة نوعية لمنظومة الجامعات المتخصصة في مصر.

في خطوة جديدة نحو تطوير التعليم العالي وتعزيز ربطه باحتياجات الدولة التنموية وسوق العمل.

ويأتي هذا المشروع الطموح في إطار رؤية الدولة المصرية لإطلاق جيل جديد من الجامعات المتخصصة التي تتكامل مع خطط التنمية المستدامة، وتخدم القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاع الغذاء كعنصر استراتيجي مرتبط بالأمن القومي والصناعات المستقبلية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور خلال الاجتماع أن "جامعة الغذاء" تمثل نقلة نوعية في التعليم العالي المصري، إذ تواكب توجهات الجمهورية الجديدة نحو تعليم عصري، مرن، ومرتبط بالواقع، يعتمد على لتعليم بالمشروعات والبحث التطبيقي، ويعزز من فرص الابتكار وريادة الأعمال، عبر شراكات حقيقية مع قطاع الصناعة.

وأوضح الوزير أن هذا النموذج الجديد من الجامعات يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تأهيل خريجين يمتلكون مهارات رقمية وتخصصات دقيقة، تواكب متطلبات الثورة الصناعية الخامسة، وتلبي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتدعم الجهود الوطنية في توطين الصناعات الغذائية المتقدمة، وزيادة معدلات التوظيف، وجذب الاستثمارات في القطاع.

كما شدد على أن الجامعة الجديدة ستصمم من البداية بمعايير عالمية، من حيث المناهج، والتقنيات المستخدمة، والشراكات الأكاديمية والبحثية، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ويدعم خطط مصر في تصدير التعليم والتكنولوجيا.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن خطة الوزارة تتضمن إنشاء جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة بالتعاون مع الجامعات الدولية والوزارات، ومن بين هذه الجامعات جامعة الغذاء بالشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية وجامعتي القاهرة وبنها، إلى جانب جامعات أخرى متخصصة في مجالات النقل واللوجستيات، وعلوم الرياضة والسياحة بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة أهمية إنشاء جامعة الغذاء باعتبارها إضافة نوعية لمنظومة التعليم العالي، وداعمًا رئيسيًّا لتطوير قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، وتأهيل كوادر متخصصة قادرة على مواكبة التطورات العالمية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى حرص وزارة الزراعة على تقديم الدعم الكامل لإنجاح هذا المشروع بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويعد مشروع جامعة الغذاء واحدا من أبرز المشاريع التي تُمثل تقاطعًا فعليًا بين التعليم والبحث العلمي والصناعة، وهو ما يُعزز قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي، وتطوير الصناعات المرتبطة به، وتحويل التحديات الغذائية إلى فرص اقتصادية واستثمارية.

ويعكس هذا التوجه اهتمام الدولة ببناء منظومة تعليم عالي مرنة وفعالة قادرة على التجاوب مع متغيرات العصر، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لتكون الجامعات المتخصصة أحد روافد القوة الناعمة لمصر في الإقليم والعالم.

