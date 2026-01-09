الجمعة 09 يناير 2026
أخبار مصر

وزير الزراعة يوجه بصرف الأسمدة لمنتفعي الإصلاح الزراعي وتسريع إجراءات التقنين

وزير الزراعة
وزير الزراعة
استقبل علاء فاروق وزير  الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدا من المزارعين ومنتفعي الإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة، بحضور النائب محمد عزت عرفات، عضو مجلس النواب، وذلك في لقاء موسع استهدف تذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين وبحث سبل التيسير عليهم، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع المزارعين.


خلال اللقاء، وجه وزير الزراعة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي،  بضرورة صرف كافة الكميات المستحقة والمتبقية من الأسمدة للمنتفعين بشكل فوري، مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بأي معوقات تحول دون وصول الأسمدة لمستحقيها من المزارعين الجادين، كما شدد على عدم ربط توزيع الأسمدة بالمديونيات المستحقة، وأن يتم صرف الأسمدة للمنتفعين دون ربطها بأي مديونيات.


وفي استجابة للمطالب التي عرضها المزارعون والمنتفعون، وجه الوزير بتسريع وتيرة إجراءات "التقنين"، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥، مشددًا على أن استقرار وضع المزارع قانونًا هو أساس التنمية الزراعية، وأن الدولة تهدف لتمكين المزارع من أرضه ليعمل في أجواء من الأمان والاستقرار بما يضمن زيادة الإنتاجية.


 كما وجه "فاروق"، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بوقف تحرير أي محاضر جنائية ضد المنتفعين الجادين في سداد مستحقات الدولة خلال العام مع سداد المستحقات القديمة، وأن يكون السداد على مرتين في العام، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية للمنتفعين مما يحقق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة والمصلحة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا في القطاع الزراعي.

 وشدد على ضرورة التنبيه على جميع مديريات الإصلاح والمناطق، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتي من شأنها التيسير على المزارعين والمنتفعين.


من جانبه، أشاد النائب محمد عزت عرفات بحرص الوزير على الاستماع لمشاكل مزارعي محافظة البحيرة بشكل مباشر، مثمنًا سرعة الاستجابة والقرارات التي تم اتخاذها خلال اللقاء.


وفي ختام الاجتماع، أعرب المزارعون ومنتفعو الإصلاح الزراعي عن بالغ شكرهم وتقديرهم لوزير الزراعة على حسن الاستقبال وروح التعاون التي لمسوها، مؤكدين أن هذه الخطوات تمنحهم دفعة قوية للاستمرار في العمل والإنتاج، وتؤكد حرص الوزارة على حماية حقوق الفلاح المصري وعلاج مشكلاته على أرض الواقع.

