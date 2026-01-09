الجمعة 09 يناير 2026
سعر الفاكهة اليوم الجمعة 9 يناير 2026، انخفاض يضرب 3 أصناف والجوافة تسجل 24 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، شهدت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة 9 يناير 2026، تباينًا ملحوظًا مع طرح غالبية أصناف الفاكهة الشتوية، وفق أحدث قوائم الأسعار في أكبر أسواق الجملة بالقاهرة الكبرى.

 

أسعار البرتقال والموالح

البرتقال البلدي: بين 8 و12 جنيهًا.

البرتقال السكري: من 8 إلى 12 جنيهًا.

البرتقال أبو سرة: بين 9 و13 جنيهًا.

البرتقال الملكي / كيموكوات نحو 20 جنيهًا.

اليوسفي: بين 5 و11 جنيها.

أسعار العنب اليوم

العنب الأصفر المستورد: بين 120 و150 جنيهًا.

العنب الأسود المستورد: بين 120 و150 جنيهًا.

أسعار التفاح بأنواعه

التفاح جولدن: بين 50 و80 جنيهًا.

التفاح المستورد: بين 50 و100 جنيه للكيلو.

التفاح السوري/اللبناني: من 50 إلى 80 جنيهًا.

فاكهة موسمية

الجوافة: من 12 إلى 24 جنيهًا.

الرمان: بين 15 و30 جنيهًا.

الفراولة: من 18 إلى 24 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الكنتالوب: بين 8 و14 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الكاكا: بين 30 و35 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

مانجو مستورد سوداني: بين 50 و70 جنيهًا.

أسعار البطيخ اليوم

بطيخة وزن 10 كجم: بين 80 و100 جنيه.

بطيخة وزن 8 كجم: بين 48 و64 جنيهًا.

بطيخة وزن 6 كجم: بين 24 و36 جنيهًا.

الخوخ والبرقوق والفواكه المستوردة

الخوخ المستورد: نحو 60 جنيهًا للكيلو.

البرقوق المستورد: من 50 إلى 80 جنيهًا.

الكمثرى المستوردة: بسعر 150 جنيهًا للكيلو.

أسعار الموز

الموز بلدي: بين 15 و25 جنيهًا للكيلو.

الموز المستورد: من 40 إلى 70 جنيهًا.

موز بيكو: بين 30 و36 جنيهًا.

الموز المغربي: من 22 إلى 30 جنيهًا.

