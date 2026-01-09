الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

منهم البدوي وسري الدين وأبو شقة، 8 متنافسين على كرسى رئيس الوفد

حزب الوفد
حزب الوفد
18 حجم الخط

يتنافس فى انتخابات رئاسة حزب الوفد 8 مرشحين حيث تقدم بأوراق الترشح على رئاسة الوفد كل من: الدكتور هاني سري الدين، والدكتور السيد البدوي والمحامي عيد هيكل، والمهندس حمدي قوطة، والدكتور ياسر حسان، والمستشار بهاء أبو شقة، والحسيني الشرقاوي، وعصام الصباحي.

انتخابات رئاسة حزب الوفد 

وأغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، عملها امس الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ في الخامسة مساء، لليوم السادس والأخير لتلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في ٣٠ يناير، وذلك برئاسة النائب المستشار طارق عبد العزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ.

وبدأت اللجنة أعمالها منذ السبت ٣ يناير ٢٠٢٦ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمقر الحزب الرئيسي في الدقي، وانتهت أعمالها أمس الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ في الخامسة مساء، لتلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد، المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.

يُذكر أن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، كان قد أصدر القرارين رقمي 50 و54 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.

وضمت اللجنة في تشكيلها كلًا من النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الوفد، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شئون العضوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور عبد السند يمامة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الدكتور هاني سري الدين اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد انتخابات رئاسة حزب الوفد هانى سرى الدين جريدة الوفد حزب الوفد
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة وعيار 21 يصل إلى هذا المستوى

رد فعل نجم منتخب بنين بعد حصوله على قميص محمد صلاح

ضبط 65 سلاحا ناريا و30 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

خطوات التقديم على منحة علي مصيلحي التعليمية بالرقم القومي (رابط رسمي)

البيضاء تبدأ من 65 جنيها، سعر الفراخ اليوم الجمعة 9 يناير 2026

وزارة الشئون النيابية تنشر إنفوجرافات عن التركيبة الكاملة لمجلس النواب

أسرة "صقر وكناريا" تنتهي من التصوير، والفيلم يدخل غرف المونتاج استعدادًا للعرض

فوائد ورق التين، يقوي المناعة والعظام ويعزز صحة القلب

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

انخفاض 7 درجات بالقاهرة، درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظات مصر

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة

احذروا، بيان عاجل من الأرصاد بشأن تحركات الأمطار والرياح على القاهرة ومحافظات مصر

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في يوم الجمعة، تعرف على بركة وفضل الصلاة على النبي

تفسير رؤية المسجد في المنام وعلاقتها بتولي منصب مهم قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية