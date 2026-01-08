الخميس 08 يناير 2026
عصام الصباحي يتقدم بأوراق ترشحه على رئاسة حزب الوفد

تقدّم عصام الصباحي، عضو الهيئة العليا لـ حزب الوفد، اليوم الخميس، بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد، إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات بمقر الحزب الرئيسي بالدقي، وذلك في إطار فتح باب الترشح للاستحقاق الحزبي المقرر إجراؤه في 30 يناير المقبل.

 

انتخابات حزب الوفد 

وجرت عملية تقديم أوراق الترشح وفقًا للضوابط واللائحة المنظمة للعملية الانتخابية، تحت إشراف لجنة انتخابات رئاسة حزب الوفد، برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، والتي تواصل أعمالها لليوم السادس  على التوالي لتلقي طلبات المرشحين وفحصها والتأكد من استيفائها للشروط القانونية واللائحية.

ويُذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، كان قد أصدر القرارين رقم 50 و54 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.
وضمت اللجنة في تشكيلها كلًا من النائب المستشار طارق عبد العزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلى حسن مدير شئون العضوية، وأحمد عبد الله نائب مدير شؤون العضوية.

