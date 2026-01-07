نفي مادورو إلى تركيا بأوامر ترامب، أردوغان يكشف الحقيقة

18 حجم الخط

نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علمه بتقديم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي عرض لنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو حول نفيه إلى تركيا.

مادورو رفض في أواخر ديسمبر 2025 إنذار ترامب

وقال أردوغان، اليوم الأربعاء، إثر مغادرته اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة: "نحن لم نتلق أي أخبار من هذا القبيل".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر أمريكية وفنزويلية شاركت في المفاوضات، بأن مادورو رفض في أواخر ديسمبر 2025 إنذار ترامب، ورفض التنحي عن منصبه والمغادرة إلى تركيا".

الولايات المتحدة شنت ضربة واسعة النطاق على فنزويلا

وكان ترامب قد أعلن يوم السبت الماضي أن الولايات المتحدة شنت ضربة واسعة النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس تم اعتقالهما وإخراجهما من البلاد.

اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

ووصف عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي العملية بأنها "غير قانونية"، بينما قالت الإدارة الأمريكية إن مادورو "سيواجه المحاكمة".

كما أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عن نيتها اللجوء إلى المنظمات الدولية وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

نائب برازيلي: أمريكا اللاتينية في خطر بسبب الإرهاب الدولي بقيادة ترامب

وفى سياق منفصل، حذر البرلماني البرازيلي جلاوبر براجا من لجوء الولايات المتحدة إلى القوة للسيطرة على احتياطات بلاده من العناصر الأرضية النادرة، بعد الهجوم الأمريكي الأخير على فنزويلا.

تعبئة دولية واسعة لمواجهة الإرهاب الدولي الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وقال براجا في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية إن “ما حدث لفنزويلا قد يتكرر مع البرازيل إذا رفضت تسليم مواردها طواعية”، داعيًا إلى “تعبئة دولية واسعة” لمواجهة ما وصفه بـ“الإرهاب الدولي” الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانتقد ما اعتبره “تهديدات أمريكية متصاعدة” ضد دول أمريكا اللاتينية، مشيرًا إلى أن “واشنطن تهدد كولومبيا وكوبا أيضًا”.

