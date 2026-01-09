الجمعة 09 يناير 2026
سياسة

نصفهم من النساء، تعيين 28 عضوا بمجلس النواب خلال ساعات

مجلس النواب
مجلس النواب
كشفت مصادر عن اقتراب صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين عدد 28 من أعضاء مجلس النواب، بالفصل التشريعى الثالث، خلال الساعات المقبلة.

 

ويأتى ذلك تفعيلا لنص الدستور الذي ينص علي حق رئيس الجمهورية في تعيين نسبة لا تجاوز الـ  5% من عدد أعضاء المجلس نصفهم من النساء.

 

إعلان أسماء النواب المعينين بقرار رئيس الجمهورية

وعقب انتهاء انتخابات مجلس النواب، ينتظر المجلس الجديد إعلان أسماء المعينين بقرار من رئيس الجمهورية، وعددهم 28 عضوًا عقب اكتمال تشكيل النواب المنتخبين.

 

نسبة المعينين في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية 

وحدد قانون مجلس النواب، التفاصيل والضوابط الكاملة للتعيين في المجلس، حيث تنص المادة (27) على: يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقًا لأحكام المادتين (243، 244) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية:

 

شروط اختيار المعينين في مجلس النواب

1 – أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

2 – ألا يعين عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3 – ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4 – ألا يعين شخصًا خاص انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

 

التساوي بين الأعضاء المعينين والمنتخبين في مجلس النواب

كما ألزم قانون مجلس النواب، بنشر أسماء المعينين بقرار رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية، حيث نصت المادة (28) على: يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

