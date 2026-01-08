أخطر 4 لاعبين في منتخب الكاميرون قبل مواجهة المغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا

18 حجم الخط

تُعتبر مباراة منتخب المغرب ضد الكاميرون، واحدة من أقوى مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا، والمقامة حاليا في المغرب حتى يوم 18 من الشهر الحالي.

ويلتقي منتخب المغرب مع نظيره الكاميروني، غدا الجمعة، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

منتخب الكاميرون حصد لقب أمم أفريقيا 5 مرات

ويُعتبر منتخب الكاميرون من كبار القارة السمراء، بعدما تُوّج باللقب 5 مرات، كان آخرها في نسخة عام 2017، كما خسر المباراة النهائية مرتين، واحتل المركز الثالث في مناسبتين.

ويمثل المنتخب الكاميروني تهديدا حقيقيا لطموحات المنتخب المغربي، الساعي إلى التتويج بلقبه الثاني في المسابقة، الغائب منذ نحو 50 عاما، في مواجهة تلعب فيها الأرقام التاريخية دورا ضاغطا، سواء على مستوى عقدة المنافس أو صعوبة اللعب أمام منتخب مستضيف.

ويملك المنتخب الكاميروني تشكيلة قوية تضم مزيجا من المواهب الشابة والعناصر أصحاب الخبرة، يتقدمها عدد من النجوم القادرين على صناعة الفارق.

بريان مبيومو

يُعد مهاجم مانشستر يونايتد نجم الجيل الحالي في صفوف منتخب الكاميرون، ورغم اكتفائه بصناعة هدف واحد في النسخة الحالية، فإنه يُعتبر من أخطر المهاجمين، بفضل سرعته الكبيرة وقدرته على إرباك دفاعات المنافسين.

كريستيان كوفان

النجم الشاب البالغ من العمر 19 عاما، لاعب باير ليفركوزن، تألق بشكل لافت في البطولة الحالية، مسجلًا هدفين، ويتميز بطول قامته وقدرته العالية على التسجيل بالرأس.

كارل إيتا إيونج

مهاجم ليفانتي الإسباني، البالغ 22 عاما، يُعد من أبرز نجوم المنتخب الكاميروني في الوقت الراهن. سجل هدفا في البطولة، ويحظى بمتابعة من نادي برشلونة، الذي يراقب تطوره تمهيدا لاحتمال التعاقد معه.

كريستيان باسوجوج

أحد العناصر المخضرمة في المنتخب الكاميروني، ويبلغ من العمر 30 عاما، ويلعب حاليا في صفوف الأخدود السعودي. وكان من نجوم الكاميرون الذين ساهموا في التتويج بلقب نسخة أمم أفريقيا 2017، ويملك خبرة كبيرة في المباريات الكبرى.

وتنتظر المنتخب المغربي مواجهة في غاية الصعوبة، في ظل قوة الأسماء التي يضمها المنتخب الكاميروني، وطموح كل طرف في مواصلة المشوار نحو اللقب القاري.



