موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

السوبر الإسباني، يخوض فريق ريال مدريد مواجهة قوية أمام برشلونة، في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني 2026، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وتقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد الموافق 11 يناير الجاري، وتنطلق صافرته في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتأهل برشلونة للمباراة النهائية بعد الفوز على أتلتيك بلباو في الدور قبل النهائي، فيما وصل ريال مدريد على حساب أتلتيكو مدريد.

السعودية تستضيف كأس السوبر الإسباني

وتستضيف السعودية هذا العام كأس السوبر الإسباني بمشاركة أربعة أندية هم برشلونة، أتلتيك بلباو، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد.

ويحدد الديربي المدريدي من يتأهل إلى النهائي، حيث ينتظر برشلونة الفائز من اللقاء بعد فوزه الكاسح 5-0 على أتلتيك بلباو في نصف النهائي الآخر.

وتمنح بطولة كأس السوبر الإسباني مبالغ مالية ضخمة للأندية الأربعة المشاركة، بفضل الاتفاقية المبرمة مع المملكة العربية السعودية، حيث يحصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم على إجمالي 51 مليون يورو، يخصص منها 26 مليون يورو لدعم كرة القدم وتطوير دوريات الدرجات الأولى والثانية والثالثة.

الجوائز المالية للسوبر الإسباني

في نسخة عام 2026 من كأس السوبر الإسباني في السعودية، يحصل قطبا الكرة الإسبانية، ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو وبرشلونة بقيادة الألماني هانسي فليك، على الحصة الأكبر بمبلغ ثابت قدره ستة ملايين يورو لكل منهما نظير المشاركة فقط.

وفي المقابل، ضمن أتلتيكو مدريد الحصول على أكثر من مليوني يورو، كما أن حصة أتلتيك بلباو قريبة من هذا الرقم، بعد زيادة القيمة الإجمالية التي حصل عليها في نسخة 2025 من كأس السوبر، والتي بلغت مليون و800 ألف يورو.

وبجانب المبالغ الثابتة، تمنح البطولة مكافآت إضافية، إذ يحصل البطل على مليوني يورو، مقابل مليون و500 ألف يورو للوصيف، فيما يحصل الخاسران في الدور قبل النهائي على جائزة تقترب من مليون يورو، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

