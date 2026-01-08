الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

خبير يتوقع استهداف الاحتلال لأهداف حيوية في بيروت للضغط على لبنان

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو
18 حجم الخط

إسرائيل ولبنان، قال سامر كركي، الباحث في الشؤون الدولية والعربية والمحلل السياسي، إن هناك مؤشرات على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يلجأ إلى ضرب أهداف حيوية داخل لبنان بهدف ممارسة ضغط سياسي وأمني على بيروت، في ظل ما وصفه بـالضوء الأخضر الأمريكي والدعم الإعلامي الكبير للرواية الإسرائيلية.

جميع السيناريوهات العسكرية مطروحة وسط الجمود السياسي في إسرائيل

وأوضح كركي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن المرحلة الحالية تتيح جميع السيناريوهات العسكرية، مشيرًا إلى أن نتنياهو قد يسعى إلى تكثيف الضربات الجوية واستهداف البنية التحتية والمرافق الحيوية داخل الأراضي اللبنانية كوسيلة للضغط على الحكومة اللبنانية.

وأشار إلى أن  لبنان سبق وأن قدم تنازلات لإسرائيل دون مقابل، وهو ما قد يدفع نتنياهو إلى المضي قدمًا في استهداف مواقع ومنشآت استراتيجية لتحقيق أهدافه السياسية.

تصعيد محتمل يشمل ضربات جوية وحرب اغتيالات للضغط على لبنان

ولفت الباحث إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيدًا أكبر في شكل ضربات جوية أقوى وحرب اغتيالات، ضمن محاولات إسرائيلية للضغط على لبنان من أجل القبول بمطالب تتعلق بسلاح حزب الله، مؤكدًا أن أي رفض أمريكي رسمي لن يوقف تداعيات هذه الضربات عمليًا على بيروت، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.

استمرار النهج الإسرائيلي قد يوسّع دائرة الصراع الإقليمي

واختتم سامر كركي تصريحاته بالتحذير من أن استمرار هذه السياسات ينذر بتوسيع دائرة الصراع في المنطقة، خاصة في ظل غياب المبادرات السياسية الجادة لاحتواء التصعيد، محذرًا من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة مفتوحة ذات كلفة إنسانية وأمنية باهظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو بيروت لبنان إسرائيل سلاح حزب الله حزب الله

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يشن غارة على محيط بلدة بنعفول جنوبي ‎لبنان

"يديعوت أحرونوت" تكشف منظومة أمنية إسرائيلية لتركيع المحيط السوري.. تستهدف نزع السلاح من الجنوب.. وتحول منطقة دمشق والحدود مع لبنان إلى ساحة للتجسس

نتنياهو: جهود حكومة لبنان والجيش لنزع سلاح حزب الله غير كافية

مندوب أمريكا في مجلس الأمن يتهم مادورو بالتعاون مع حزب الله وإيران
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد بعد مرور 70 دقيقة بالسوبر الإسباني

شوط أول سلبي بين آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي

النصر يسقط بالخسارة أمام القادسية 1/2 في الدوري السعودي

للطلاب والمعلمين، قرار مهم من تعليم القاهرة بشأن التليفونات المحمولة داخل لجان الامتحانات

ثبات الدولار الكندي في مصر وسط ترقب تحركات الأسواق

ساويرس: التضييق على الحريات يقتل الإبداع والثقافة

“تعليم الجيزة” تعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

باريس سان جيرمان بطلا لـ السوبر الفرنسي بعد الفوز على مارسيليا بركلات الترجيح

خدمات

المزيد

12,330 ليرة، سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

12.98 جنيه، سعر الريال القطري في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الإنفاق من أموال الزكاة والصدقات على الرعاية الصحية للمرضى

معنى كتاب مرقوم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 بسورة المطففين

هل يُكتب أجر العمرة لمن لم يستطع الذهاب بسبب ضيق الرزق؟ أمين الفتوى يوضح(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية