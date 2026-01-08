خبير يتوقع استهداف الاحتلال لأهداف حيوية في بيروت للضغط على لبنان

18 حجم الخط

إسرائيل ولبنان، قال سامر كركي، الباحث في الشؤون الدولية والعربية والمحلل السياسي، إن هناك مؤشرات على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يلجأ إلى ضرب أهداف حيوية داخل لبنان بهدف ممارسة ضغط سياسي وأمني على بيروت، في ظل ما وصفه بـالضوء الأخضر الأمريكي والدعم الإعلامي الكبير للرواية الإسرائيلية.

جميع السيناريوهات العسكرية مطروحة وسط الجمود السياسي في إسرائيل

وأوضح كركي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن المرحلة الحالية تتيح جميع السيناريوهات العسكرية، مشيرًا إلى أن نتنياهو قد يسعى إلى تكثيف الضربات الجوية واستهداف البنية التحتية والمرافق الحيوية داخل الأراضي اللبنانية كوسيلة للضغط على الحكومة اللبنانية.

وأشار إلى أن لبنان سبق وأن قدم تنازلات لإسرائيل دون مقابل، وهو ما قد يدفع نتنياهو إلى المضي قدمًا في استهداف مواقع ومنشآت استراتيجية لتحقيق أهدافه السياسية.

تصعيد محتمل يشمل ضربات جوية وحرب اغتيالات للضغط على لبنان

ولفت الباحث إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيدًا أكبر في شكل ضربات جوية أقوى وحرب اغتيالات، ضمن محاولات إسرائيلية للضغط على لبنان من أجل القبول بمطالب تتعلق بسلاح حزب الله، مؤكدًا أن أي رفض أمريكي رسمي لن يوقف تداعيات هذه الضربات عمليًا على بيروت، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.

استمرار النهج الإسرائيلي قد يوسّع دائرة الصراع الإقليمي

واختتم سامر كركي تصريحاته بالتحذير من أن استمرار هذه السياسات ينذر بتوسيع دائرة الصراع في المنطقة، خاصة في ظل غياب المبادرات السياسية الجادة لاحتواء التصعيد، محذرًا من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة مفتوحة ذات كلفة إنسانية وأمنية باهظة.

