بعد قرار فض دور الانعقاد الأخير، أهم قوانين أقرها مجلس النواب

18 حجم الخط

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية، وفقا للقرار رقم 11 لسنة 2026، فض دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

فض دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب الحالي

ونص قرار رئيس الجمهورية، على أنه بعد الاطلاع على الدستور، واللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، وبعد موافقة مجلس النواب، يُفض دور الانعقاد اعتبارًا من يوم الخميس 19 رجب سنة 1447 هجرية، الموافق 8 يناير سنة 2026 ميلادية.

نهاية مدة مجلس النواب

وبعد صدور قرار رئيس الجمهورية، تنتهي مدة مجلس النواب الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي استمرت لمدة 5 سنوات ميلادية اعتبارا من 12 يناير 2021.

مدة عمل مجلس النواب 2021

استمر عمل مجلس النواب الحالي في 6 أدوار انعقاد، كان آخرهم الدور السادس المنقوص، والذي بدأ في أكتوبر الماضي، واستمر حتى صدور قرار رئيس الجمهورية اليوم.

إنجازات مجلس النواب التشريعية

أنجز مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عددا من التشريعات الهامة في كافة قطاعات الدولة.

تعديل قانون الإيجار القديم

ونجح المجلس في حسم العديد من التعديلات التشريعية في بعض القوانين الشائكة، وآخرها تعديل قانون الإيجار القديم، والذي يقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات، اعتبارا من 2025.

إقرار قانون الإجراءات الجنائية

كما شهد مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، إقرار قانون الإجراءات الجنائية، والذي استمرت المناقشات لإعداده من خلال لجنة خاصة ما يزيد عن عامين.

تعديل قانون التعليم وعودة نظام البكالوريا

ومن بين التشريعات الهامة التي أقرها مجلس النواب المنتهي، تعديل قانون التعليم، والذي أقر بعودة نظام البكالوريا، إلى جانب الثانوية العامة.

إصدار قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

وتضمنت التشريعات التي أقرها مجلس النواب، قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والتي تحدد الجهات المناطق يها إصدار الفتوى.

قانونا التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد

كما أصدر مجلس النواب، قانون التصالح في مخالفات البناء، وكذلك قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة “تقنين وضع اليد”.

تعديل قانون مجلسي النواب والشيوخ والدوائر الانتخابية

وعدل مجلس النواب، قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وتقسيم الدوائر الانتخابية، والتي أجريت بناء عليها مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الثاني، وكذلك البرلمان الجديد، الذي يبدأ أعماله الأسبوع المقبل.

إصدار قانون العمل

كما تضمنت إنجازات مجلس النواب المنتهي، إصدار قانون العمل الجديد، والذي استمرت المناقشات بشأنه سنوات في اللجان المختصة ومجلس الشيوخ، حتى إقرار في الجلسة العامة.

تعديل قانون العقوبات

ومن أهم التشريعات التي أقرها مجلس النواب، تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبات مثل التحرش، وختان الإناث، وغيرها من الجرائم.

ووافق مجلس النواب على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ويتضمن تغليظ عقوبة إتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تضمنت الإنجازات التشريعية، إقرار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، تنظيم لجوء الأجانب، تنظيم انتظار السيارات “السايس”، المسئولية الطبية، الضمان الاجتماعي، رعاية حقوق المسنين، والرياضة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.