ضوابط وشروط تعيين أعضاء مجلس النواب ونسبتهم

السلطة التشريعية، أحد الركائز الأساسية في النظام السياسي للدولة، ويُشكَّل مجلس النواب عادةً عن طريق الانتخاب العام.

إلا أن بعض الدساتير تمنح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين عدد محدد من النواب، وذلك بهدف دعم التمثيل النيابي بالكفاءات والخبرات التي قد لا تصل إلى البرلمان عبر الانتخابات.

الأساس الدستوري لتعيين النواب

ينص الدستور في عدد من الدول على حق رئيس الجمهورية في تعيين نسبة معينة من أعضاء مجلس النواب، وغالبًا ما تكون هذه النسبة محدودة (مثل 5% أو 10%)، وذلك لضمان عدم الإخلال بمبدأ التمثيل الشعبي.

شروط تعيين النواب

تخضع عملية تعيين النواب من قبل رئيس الجمهورية لعدة شروط وضوابط، من أبرزها:



الجنسية: أن يكون المرشح حاملًا لجنسية الدولة، وألا يكون قد حمل جنسية أخرى (أو وفقًا لما يحدده الدستور).

السن القانونية: أن يكون المرشح قد بلغ السن المحددة قانونًا للترشح لعضوية مجلس النواب.

التمتع بالحقوق المدنية والسياسية: يشترط ألا يكون المرشح محرومًا من حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

الكفاءة والخبرة: غالبًا ما يُراعى في التعيين اختيار شخصيات ذات خبرة علمية أو عملية متميزة في مجالات مثل القانون، الاقتصاد، التعليم، الصحة، أو العمل العام.

عدم تجاوز النسبة الدستورية: يلتزم رئيس الجمهورية بعدم تجاوز العدد أو النسبة التي حددها الدستور لتعيين النواب.

أداء اليمين الدستورية: لا يباشر النائب المعيَّن مهامه إلا بعد أداء اليمين الدستورية أمام المجلس.

أهداف تعيين النواب



يهدف تعيين النواب إلى تعزيز الكفاءة داخل المجلس النيابي، تمثيل الفئات التي قد لا تحظى بفرص كافية في الانتخابات، دعم العمل التشريعي بخبرات متخصصة.

