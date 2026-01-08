لا بد من الاستقالة، وظائف يحظر الجمع بينها وبين عضوية مجلس النواب

18 حجم الخط

يضع الدستور المصري وقانون مجلس النواب قيودًا صارمة على الجمع بين عضوية البرلمان وبعض الوظائف والمناصب، بهدف ضمان استقلال السلطة التشريعية وتفرغ النائب لأداء مهامه التشريعية والرقابية.



النص الدستوري

تنص المادة (103) من الدستور المصري على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي وظيفة عامة، أو أي عمل آخر يحدده القانون.

ويُعد هذا النص حجر الأساس في تنظيم العلاقة بين العمل النيابي وبقية الوظائف.

الوظائف العامة

يحظر الجمع بين عضوية البرلمان وأي وظيفة عامة في الجهاز الإداري للدولة، بما يشمل العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.

ويجوز للعضو الاحتفاظ بوظيفته فقط إذا حصل على إجازة بدون أجر طوال مدة عضويته البرلمانية.

الهيئات القضائية

يُمنع الجمع بشكل مطلق بين عضوية البرلمان والعمل في الجهات القضائية، مثل القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

ويشترط القانون في هذه الحالة تقديم الاستقالة قبل الترشح، ولا يُعتد بالإجازة.



القوات المسلحة والشرطة

لا يجوز لضباط وأفراد القوات المسلحة أو الشرطة الجمع بين وظائفهم وعضوية مجلس النواب. ويشترط لخوض الانتخابات تقديم الاستقالة أو الإحالة إلى المعاش وفق القانون.



الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة

يحظر الجمع بين عضوية البرلمان والعمل في الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، وذلك لتجنب تضارب المصالح بين الدور الرقابي لتلك الجهات والدور التشريعي والرقابي للبرلمان.



المناصب التنفيذية

لا يجوز الجمع بين عضوية البرلمان والمناصب التنفيذية، مثل منصب الوزير أو المحافظ. وفي حال تعيين أحد النواب في منصب تنفيذي، تنتهي عضويته البرلمانية بقوة القانون.



الأعمال المسموح بها

يسمح القانون لأعضاء البرلمان بممارسة المهن الحرة أو الأعمال التجارية الخاصة، بشرط عدم التعاقد مع الدولة أو استغلال الصفة النيابية أو الإخلال بقواعد تعارض المصالح.



جزاءات المخالفة

يترتب على مخالفة قواعد عدم الجمع بطلان الجمع بين المنصبين، وقد تصل العقوبة إلى إسقاط العضوية البرلمانية، مع المساءلة القانونية أو التأديبية بحسب طبيعة المخالفة.

