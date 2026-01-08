الخميس 08 يناير 2026
تحركات أمريكية واستعدادات في طهران، تطورات الأزمة الإيرانية

المظاهرات في إيران
المظاهرات في إيران
تشهد الأزمة الإيرانية تطورات متسارعة خاصة في ظل استمرار المظاهرات هناك، والتدخل الأمريكي الإسرائيلي في الأزمة.

تحركات أمريكية في الشرق الأوسط 

وكشفت تقارير إعلامية عن حشود عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط مرجحة احتمال شن عملية عسكرية ضد طهران

ومن جانبه أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه حصل على ضوء أخضر من ترامب بالتحرك في إيران ولبنان والضفة وغزة واليمن.

وفي المقابل قال وزير خارجية إيران عباس عراقجي، لدى وصوله إلى بيروت، اليوم الخميس: إن المنطقة تواجه تحديات كبيرة وتهديدات إسرائيلية لم نشهدها من قبل، مشيرا إلى أن إيران ترغب بإقامة علاقات تعاون شاملة مع لبنان.

عراقجي يصل إلى بيروت

ولفت عراقجي إلى الهدف من زيارة لبنان بحث مختلف القضايا الإقليمية والعالمية مع المسئولين اللبنانيين، حيث سيجري مباحثات مع رؤساء الجمهورية والنواب والوزراء ووزير الخارجية في لبنان.

وأشار وزير خارجية إيران إلى أن "منطقتنا تواجه حاليا تهديدات جمة لم يسبق لها مثيل"، لافتا إلى أن "الكيان الصهيوني ينتهك التزاماته التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".

وزير الخارجية الإيراني: لن نرغب بالحرب ولكننا جاهزون لها

وأكد عراقجي أن بلاده تتشاور مع كل حكومات ودول المنطقة باستمرار وهذه الزيارة تأتي في توقيتها الأهم للبنان، لافتا إلى أن زيارته للبنان تهدف لتعزيز العلاقات القائمة بين إيران ولبنان.

وقال عراقجي: "سأبحث أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات خلال زيارتي إلى لبنان، حيث حجم التبادل التجاري بين إيران ولبنان بلغ 110 ملايين دولار".

وأكد عراقجي، أن إيران تدعم سيادة لبنان ووحدته الوطنية، وعازمون على تعزيز العلاقات مع لبنان على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للبلدين.

وأضاف أن "أمريكا وإسرائيل اختبرتا الهجوم على إيران ومنيت استراتيجيتهما بالفشل الذريع.. لن نرغب بالحرب ولكننا جاهزون لها وجاهزون أيضا للتفاوض".

وشدد عراقجي على أن طهران جاهزة للتفاوض مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة.

