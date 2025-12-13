السجن 15 عامًا وغرامة 100 ألف لعاطل بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح بالخصوص

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لعاطل، وتغريمه مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض "مطواة" دون ترخيص، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة الـقليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم:- "سید أ ت ح" 43 سنة - عاطل، في القضية رقم 1814 لسنة 2025 جنايات الخصوص والمقيدة برقم 2671 لسنه 2025 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 2025/7/1 بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا (أحد مشتقات إندازول كاريوكساميد)، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما أحرز سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" بغير ترخيص من غير مسوغ قانونی او ضرورة مهنية أو حرفية.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

