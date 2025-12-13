السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السجن 15 عامًا وغرامة 100 ألف لعاطل بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح بالخصوص

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو
18 حجم الخط

 قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لعاطل، وتغريمه مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض "مطواة" دون ترخيص، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة الـقليوبية.

txt

ضبط محطات وقود تتلاعب بمعيار البنزين والسولار في حملة بالفيوم

txt

المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لعامل خردة بتهمة الاتجار في المخدرات بالعبور


صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم:- "سید أ ت ح" 43 سنة  - عاطل، في القضية رقم 1814 لسنة 2025 جنايات الخصوص والمقيدة برقم 2671 لسنه 2025 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 2025/7/1 بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا (أحد مشتقات إندازول كاريوكساميد)، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما أحرز سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" بغير ترخيص من غير مسوغ قانونی او ضرورة مهنية أو حرفية.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجار في المخدرات شبرا الخيمة قسم شرطة الخصوص قسم الخصوص محكمة جنايات شبرا محكمة جنايات شبرا الخيمة

مواد متعلقة

مؤشر الذهب يواصل حصد المكاسب، الأونصة وصلت لـ 4300 دولار للأوقية

ضبط محطات وقود تتلاعب بمعيار البنزين والسولار في حملة بالفيوم

المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لعامل خردة بتهمة الاتجار في المخدرات بالعبور

روتين صباحي صحي يعزز المناعة مع برودة الطقس

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

موعد مباراة السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن البيطار شهيد العلم

يزن 60 طنا، الآثار تكشف الستار عن تمثال الملك أمنحتب الثالث بمعبد ملايين السنين غدًا

تبدأ من 200 ألف جنيه، معلومات عن أول سيارة كهربائية مصرية من إنتاج أكاديمية البحث العلمي

سؤال برلماني بشأن واقعة تحرش بأطفال داخل مدارس النيل الدولية بالقاهرة الجديدة

أسعار سبائك الذهب فى الصاغة اليوم السبت

حصيلة أهداف كأس العرب بعد انتهاء دور ربع النهائي

خدمات

المزيد

سعر الدرهم الإماراتي في 5 بنوك مصرية اليوم السبت

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في منتصف تعاملات اليوم

سعر السكر في السوق المصرية اليوم السبت

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم طهارة من وجد الماء بعد التيمم، الإفتاء توضح الحالات

بعد مقتل عروس المنوفية، الإفتاء: الرسول نهى عن ضرب النساء

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن البيطار شهيد العلم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads