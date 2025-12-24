براءة 7 طالبات من تهمة التعدي على ولية أمر زميلتهن بالإسكندرية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنح الجمرك بـمحافظة الإسكندرية ببراءة 7 طالبات بـمدرسة الشهداء التجارية بنات، التابعة لإدارة الجمرك التعليمية، بعد اتهامهن بالتعدي على ولية أمر إحدى الطالبات، ما أسفر عن إصابتها وابنتها.

الطالبات تصدين لتعدي ولية أمر على معلمتهن

وكانت مدرسة الشهداء التجارية، قد شهدت محاولة اعتداء ولية أمر على معلمة داخل المدرسة وهددتها بـ"كتر"، إلا أن عددا من الطالبات قمن بتهريب المعلمة والتصدي لولية الأمر.

وأفادت الطالبات المتهمات، خلال التحقيقات، أن تدخلهن جاء دفاعًا عن معلمتهن، بعدما حاولت ولية الأمر التعدي عليها باستخدام سلاح أبيض "كتر"، مؤكدات أن هدفهن كان حماية المعلمة ومنع تفاقم الموقف.

وكان قد تم فصل الطالبات أسبوعا وتحرير محضر ضد ولية الأمر، والتي قامت هي الأخرى بتحرير محضر ضدهن وتحولت لقضية قامت بنظرها محكمة جنح الجمرك بـ محافظة الإسكندرية.

