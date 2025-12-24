الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

براءة 7 طالبات من تهمة التعدي على ولية أمر زميلتهن بالإسكندرية

محكمة جنايات الإسكندرية،
محكمة جنايات الإسكندرية، فيتو
18 حجم الخط

قضت محكمة جنح الجمرك بـمحافظة الإسكندرية ببراءة 7 طالبات بـمدرسة الشهداء التجارية بنات، التابعة لإدارة الجمرك التعليمية، بعد اتهامهن بالتعدي على ولية أمر إحدى الطالبات، ما أسفر عن إصابتها وابنتها.

الطالبات تصدين لتعدي ولية أمر على معلمتهن

وكانت مدرسة الشهداء التجارية، قد شهدت محاولة اعتداء ولية أمر على معلمة داخل المدرسة وهددتها بـ"كتر"، إلا أن عددا من الطالبات قمن بتهريب المعلمة والتصدي لولية الأمر. 

وأفادت الطالبات المتهمات، خلال التحقيقات، أن تدخلهن جاء دفاعًا عن معلمتهن، بعدما حاولت ولية الأمر التعدي عليها باستخدام سلاح أبيض "كتر"، مؤكدات أن هدفهن كان حماية المعلمة ومنع تفاقم الموقف.

وكان قد تم فصل الطالبات أسبوعا وتحرير محضر ضد ولية الأمر، والتي قامت هي الأخرى بتحرير محضر ضدهن وتحولت لقضية قامت بنظرها محكمة جنح الجمرك بـ محافظة الإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح محرم بك اخبار محكمه الاسكندرية محكمة الإسكندرية مدرسة الشهداء الثانوية بنات اخبار تعليم الإسكندرية محكمة جنح الجمرك بـمحافظة الإسكندرية

مواد متعلقة

رفع آثار حادث طريق طنطا - الإسكندرية الزراعي وإعادة فتح الحركة المرورية

الأكثر قراءة

ابنة شقيقة طارق الأمير تكشف سبب وفاته

5 معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل طارق الأمير

بالأسماء، قرار جمهوري بشأن لجنة إجراءات التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية

مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو التعدي على طالبة الطب بالشرقية

برد قارس يضرب الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

الخشت بين العقل والتراث المغلق

سعر الخضار اليوم، انخفاض 11 صنفًا منها الطماطم والبطاطس وقفزة في البامية

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 24-12-2025

108 آلاف جنيه لطن الألومنيوم، أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر الدولار يسجل 448.73 جنيها للبيع في بنك السودان المركزي اليوم الأربعاء

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ما يُسمى بـ"طلعة رجب" لتوزيع الصدقات عند المقابر؟ الإفتاء تجيب

"كلام عجيب"، رد قوي من أمين الفتوى على تحريم الصيام في شهر رجب

تفسير حلم تناول العسل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads