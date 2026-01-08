الخميس 08 يناير 2026
خارج الحدود

غارة جوية للاحتلال غرب مدينة غزة

غزة
غزة
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الخميس، بشن جيش الاحتلال غارة جوية غرب مدينة غزة.

شهيدان جراء تدمير طائرات إسرائيلية منزلًا شرقي مدينة غزة

فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء أمس الأربعاء، بسقوط شهيدان وعدد من الجرحى جراء تدمير طائرات إسرائيلية منزلًا في شارع يافا في "حي التفاح" شرقي مدينة غزة.

الاحتلال يمهل 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بفلسطين 60 يومًا لإغلاق مقراتها

في غضون ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن سلطات الاحتلال أمهلت 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني في الأراضي الفلسطينية 60 يومًا لإغلاق مقراتها تحت ذريعة شروط الترخيص الجديدة.

وكانت سلطات الاحتلال أبلغت المؤسسات الـ 37 بوقف عملها في فلسطين.

“الأونروا” تنفذ ولاية فريدة من نوعها

وفي وقت لاحق، أكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.

وأدان الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيدًا غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.

حماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة

وبحسب بيان لوزارة الخارجية فى وقت سابق “على مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩”.

الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الأونروا

ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.

