بعد أشهر من رحيل ابنها الأكبر، وفاة هلي الرحباني الابن الأصغر للفنانة فيروز

توفي، اليوم، علي الرحباني الابن الأصغر للفنانة فيروز، وذلك بعد أشهر قليلة من وفاة شقيقه زياد الرحباني.

وعلي الرحباني من مواليد 1958 وكان من ذوي الهمم، حيث ولد بإعاقة ذهنية، ومشهور باسم هلي الرحباني.

وفاة زياد الرحباني

وفي شهر يوليو الماضي توفى الفنان الكبير زياد الرحباني، نجل الفنانة فيروز والمبدع الراحل عاصي الرحباني، بعد مسيرة استثنائية حفرت عميقًا في الوجدان اللبناني والعربي.

ولم يكن زياد مجرد امتداد لعائلة الرحباني أو نجل ملكة الغناء العربي، فتفرد الرحباني بأسلوبه الموسيقي الفريد ومواقفه السياسية القوية ليقيم لنفسه اسم الفنان الشامل صاحب القلم المتمرد.

فعرف الرحباني بأنه فنان شامل فلم يكتف بالموسيقي فقط وإنما جمع بين المسرح والكتابة والتلحين، كما أنه لم يكن مجرد مبدع فني فريد من نوعه وإنما كان صوتًا سياسيًا واجتماعيًا حادًا، حيث لم يتردد في أعماله عن كشف عيوب المجتمع والسياسة اللبنانية والعربية، وعبر عنها من خلال نصوصه الغنائية والمسرحية، فرسم الرحباني لوحة واقعية للبلاد، خاصة في أحلك فترات تاريخها الحديث خلال الحرب الأهلية وما بعدها، مستخدمًا السخرية والكوميديا السوداء كسلاح فني لمواجهة الواقع المؤلم.

