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خارج الحدود

وصول فيروز لحضور مراسم تشييع جثمان نجلها زياد الرحباني (فيديو وصور)

فيروز، فيتو
فيروز، فيتو

 وثقت مقاطع فيديو وصور لحظة وصول الفنانة اللبنانية فيروز إلى كنيسة سيدة الرقاد في بلدة بكفيا بلبنان لحضور مراسم تشييع جثمان ابنها زياد الرحباني.

 

مراسم تشييع جثمان الفنان اللبناني زياد الرحباني

 وبدأت مراسم تشييع جثمان الفنان اللبناني زياد الرحباني، اليوم الإثنين، في كنيسة "سيدة الرقاد" ببلدة  المحيدثة  في بكفيا، بمنطقة المتن في لبنان، بحضور والدته الفنّانة فيروز.

وانطلقت مراسم جنازة زياد من شارع الحمراء في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث غادر جثمانه  مشفى "خوري"، وشق طريقه بين جموع محبيه الذين كانوا يحملون صوره، والورود، والأعلام اللبنانية.

وعلت أصوات الزغاريد، والتصفيق من محبي الفنّان الراحل الذين تجمعوا لوداعه عند مخرج الطوارئ من المستشفى، ونثروا الورود والأرز على السيارة التي أقلّت جثمانه، وشقت طريقها بصعوبة بين الجموع، بينما كانت تقرع أجراس الكنائس، وتسمع أصوات أغانيه عبر مكبّرات الصوت.

 

 

وفقد لبنان أحد أبرز أعلامه الثقافية والفنية، بغياب الفنان الكبير زياد الرحباني، نجل السيدة فيروز والمبدع الراحل عاصي الرحباني، بعد مسيرة استثنائية تركت بصمة لا تمحى في الوجدان اللبناني والعربي.

وفاة زياد الرحباني

وبعد مسيرة فنية، ترك خلالها بصمته العميقة في الموسيقى والمسرح، توفّي الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني عن عمر يناهز 69 عامًا.

 

وُلد زياد عاصي الرحباني في بيروت، في الأول من يناير عام 1956. هو الابن البكر للسيدة فيروز والمؤلف الموسيقي والمسرحي والشاعر عاصي الرحباني، ونشأ في بيتٍ موسيقيّ بامتياز، حيث كانت الألحان والنصوص والمسرحيات جزءًا من الحياة اليومية.

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