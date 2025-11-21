"فيروز" تسعون عامًا من السحر.. جاورت القمر وأصبحت أسطورة الأرز.. قدمت فنًّا محترمًا فنالت إعجاب الجميع.. والثقافة اللبنانية تسعى لتحويل منزلها إلى متحف

18 حجم الخط

فيروز، جارة القمر وقيثارة الجبل، الصوت الذى حمل لبنان إلى العالم، وارتقى به إلى أسطورة خالدة بين جبال الأرز، صوت سماوي من زمن ذهبي، غنت للطفولة والحب والحنين والفرح، وغنت للوطن والسلام والقدس والقضية الفلسطينية، مردّدة: “إليكِ يا مدينة الصلاة أُصلّي”، نحتفل اليوم بذكرى ميلادها التسعين، ونحتفل بصوت صار جزءًا من الذاكرة العربية.

نجحت فيروز في تقديم فن جاد محترم فنالت إعجاب الجميع، وقدمت خلال مشوارها الفني 21 مسرحية متنوعة الموضوعات، منها: “بياع الخواتم، لولو، فخر الدين، الشخص، هالة والملك، جبال الصوان، صح النوم، ناس من ورق”.

حب الناس أكبر حب في حياتي

عن نفسها تقول فيروز: “أحب الرسم والشعر والنحت والرقص ولا أعرف إلا الغناء، ومرة حاولت أرسم بطة فظنها البعض ملفوفًا أي كرمبة، أحب الفنون دون أن أمارسها، وقد علمتني نشأتي الفقيرة التواضع ومحبة الناس والقدرة على الاحتمال وكراهية التظاهر، وأكبر حب في حياتي هو حبي للناس البسطاء الذين منهم أبي وأمي وحبي الأكبر لمدينتي الجميلة بيروت”.

محمد عبد الوهاب وفيروز

وقال عنها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب: “فيروز معجزة لبنانية، ولم يعرف الغناء صوتًا أرق من صوتها ولا أجمل، صوتها كخيوط الحرير وأشعة الفضة”، ووصف الدكتور مصطفى محمود صوتها بالصوت المثقف الحاصل على شهادات، ووصفه عبد الحليم حافظ بالصوت الملائكي.

موهبة مبكرة فى المدرسة

في مثل هذا اليوم 21 نوفمبر عام 1935 ولدت نهاد رزق وديع حداد الشهيرة بـ فيروز بحي زقاق البلاط في أسرة فقيرة بلبنان، فوالدها عامل مطبعة، وظهر بداية نبوغها وهي طفلة أثناء أداء الأناشيد المدرسية وأعجب بها الجميع كأجمل صوت.

المطربة فيروز

استمع إلى فيروز وهي صغيرة الموسيقى سليم فليفل وأعجبه صوتها، فنصح والدها أن يلحقها بمعهد الموسيقى مجانية، ومن الإذاعة سمع صوتها حليم الرومي رئيس القسم الموسيقى بإذاعة لبنان وهي تغني فأشركها في كورس الإذاعة بأجر شهرى 100 ليرة لبنانية فغنت الأغاني الراقصة والأدوار والموشحات، واختار لها الملحن حليم الرومي مدير الإذاعة اللبنانية اسم فيروز لتبدأ مشوارها الفني وهي في سن السادسة عشرة.

عاصي الرحباني وفيروز

“الغروب” مع عاصي الرحباني

بدأت فيروز مشوار الشهرة عام 1951 حين لحن لها عاصي الرحباني أغنية “الغروب” التي كانت بداية الانطلاق لملحمة فيروز والرحبانية، ليتزوجها عاصي الرحباني عام 1955 وكان يعمل عازفًا متجولًا للناي.

فيروز وهى تضحك فى شبابها

قدمت فيروز للإخوان رحباني عاصي ومنصور مئات الأغاني فغنت للأطفال والحب والحزن والفرح والوطن والسلام، وقدمت للقضية الفلسطينية أغاني وطنية شهيرة منها: “مع الغرباء، زهرة المدائن، القدس العتيقة، يافا، سلامي لكم يا أهل الأرض المحتلة،،أنا لا أنساك فلسطين، الغضب الساطع آت”.

تصوير أغنية راجعون بمصر

كانت أغنية “راجعون” التى حضرت فيروز بنفسها مع زوجها عاصي الرحباني لتسجيلها، وهي من كلمات الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد، ولحنها الأخوان رحباني، حيث صارت نشيد افتتاح إذاعة فلسطين عند تأسيسها في القاهرة عام 1955.

كما غنت فيروز من تلحين ابنها زياد الرحباني مجموعة كبيرة من الأغاني منها: “بحبك يالبنان، شادي، أعطنى الناى وغنى، دبكة لبنان، سألونى الناس، باكتب اسمك يا حبيبي”.

“إلى متى يا رب آخر” أغانيها لفلسطين

وآخر ما غنت فيروز عام 2017 ترنيمة خاصة عن فلسطين، تتضرع فيها إلى الله، وتشكو إليه معاناة أهل فلسطين وما يجري في القدس من تهويد واستيطان، تحت عنوان “إلى متى يا رب”، ونشرتها ابنتها ريما في قناتها على يوتيوب، وظهرت فيروز وهي تؤدي هذه الترنيمة من داخل كنيسة أرثوذكسية، بثوب أسود، واضعة غطاء على رأسها وخلفها صورة للسيد المسيح، فيما ظهرت في الكليب مشاهد تروي قصة النضال الفلسطيني ومعاناة أهل الأرض.

فيروز وزياد الرحباني

تعيش فيروز حاليًّا حالة من الحزن الشديد لفقد ابنها الملحن زياد الرحباني منذ شهور قليلة، وتكريمًا لها فى لبنان عن مشوارها الفني أعلنت وزارة الثقافة اللبنانية بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للتراث عن بدء تحويل منزل فيروز إلى متحف فى زقاق البلاط ــ المكان الذى ولدت فيه ــ ببيروت، ليروى قصة مسيرة فيروز في عالم الغناء والتمثيل والموسيقى.

